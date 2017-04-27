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Федерація Футболу України

Руслан РОТАНЬ: С Шахтером играли от обороны – знали, с кем встречаемся

Капитан «Днепра» подвел итоги полуфинала Кубка Украины против «горняков» (0:1)

  • 27.04.2017 13:30
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ФК Шахтер Донецк. Руслан Ротань (справа)
© ФК Шахтер Донецк. Руслан Ротань (справа)

Игрок «Днепра» Руслан Ротань поделился впечатлениями от матча против «Шахтера» в полуфинале Кубка Украины, в котором днепряне проиграли 0:1.

- Играли по счету, нам ничего не оставалось. Естественно, нужно было атаковать и забивать. Мы играли от обороны – знали, с кем встречаемся. У «Шахтера» быстрые игроки, нужно было давать им минимум пространства. Это, в принципе, мы и делали. Когда пропустили, пришлось перестраиваться.

Нужно поблагодарить команду, которая в текущих условиях с хорошей самоотдачей достаточно неплохо сыграла против «Шахтера». В принципе, при хороших раскладах могли забивать.

Так что нужно только сказать ребятам спасибо, поблагодарить их и, конечно же, делать выводы – все-таки с такими командами, как «Шахтер», формируется мастерство.

Источник — ТК Футбол

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