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Федерація Футболу України

Иван ОРДЕЦ: «Дай Бог, чтобы оформили «золотой дубль»

Защитник «Шахтера» прокомментировал выход «горняков» в финал Кубка Украины

  • 27.04.2017 13:43
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Защитник «Шахтера» Иван Ордец рассказал о победе над «Днепром» в полуфинале Кубка Украины (1:0).

«Готовились к сложному поединку. Знали, что «Днепр» мало пропускает, и ожидали, что в первом тайме он отойдет назад. Так и вышло: днепряне отсиживались у своих ворот и искали возможности провести контратаку. Мы контролировали ход матча, но не получалось забить. Хорошо, что во втором тайме реализовали момент и повели в счете. Затем соперник начал открываться, играть в футбол и прессинговать. Вследствие этого появились зоны, и мы создали еще больше моментов: могли забивать Малышев, Бланко Лещук и Марлос. Важно, что не пропустили, победили и прошли в финал. Дай Бог, чтобы оформили «золотой дубль». Сделать это будет сложно, но все в наших руках», – отметил Ордец.

Источник — ФК Шахтер

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