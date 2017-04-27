Иван ОРДЕЦ: «Дай Бог, чтобы оформили «золотой дубль»

Защитник «Шахтера» Иван Ордец рассказал о победе над «Днепром» в полуфинале Кубка Украины (1:0).

«Готовились к сложному поединку. Знали, что «Днепр» мало пропускает, и ожидали, что в первом тайме он отойдет назад. Так и вышло: днепряне отсиживались у своих ворот и искали возможности провести контратаку. Мы контролировали ход матча, но не получалось забить. Хорошо, что во втором тайме реализовали момент и повели в счете. Затем соперник начал открываться, играть в футбол и прессинговать. Вследствие этого появились зоны, и мы создали еще больше моментов: могли забивать Малышев, Бланко Лещук и Марлос. Важно, что не пропустили, победили и прошли в финал. Дай Бог, чтобы оформили «золотой дубль». Сделать это будет сложно, но все в наших руках», – отметил Ордец.