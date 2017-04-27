Богдан БУТКО: «Если бы реализовали свои моменты, счет был бы другим»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко поделился впечатлениями о победе над «Днепром» (1:0) и выходе «горняков» в финал Кубка Украины.

«Могли забить и больше, ведь предпосылки имелись. Если бы реализовали все свои явные шансы, счет в матче был бы совсем другим. Что касается соперника, то не скажу, что у «Днепра» были стопроцентные моменты. В любом случае хорошо, что не пропустили. Тяжело, когда противник всем составом садится у своих ворот, – такую оборону трудно вскрывать. Но с нами подобным образом действуют практически все команды, поэтому были готовы. Ротация? Конечно, непросто, когда мало играешь, теряется тонус, но ничего страшного – мы профессионалы, должны работать на тренировках, а на поле отдаваться полностью», – сказал Бутко после матча.