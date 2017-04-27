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Федерація Футболу України

Богдан БУТКО: «Если бы реализовали свои моменты, счет был бы другим»

Игрок «Шахтера» доволен победой над «Днепром» в полуфинале Кубка Украины (1:0)

  • 27.04.2017 14:06
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ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко поделился впечатлениями о победе над «Днепром» (1:0) и выходе «горняков» в финал Кубка Украины.

«Могли забить и больше, ведь предпосылки имелись. Если бы реализовали все свои явные шансы, счет в матче был бы совсем другим. Что касается соперника, то не скажу, что у «Днепра» были стопроцентные моменты. В любом случае хорошо, что не пропустили. Тяжело, когда противник всем составом садится у своих ворот, – такую оборону трудно вскрывать. Но с нами подобным образом действуют практически все команды, поэтому были готовы. Ротация? Конечно, непросто, когда мало играешь, теряется тонус, но ничего страшного – мы профессионалы, должны работать на тренировках, а на поле отдаваться полностью», – сказал Бутко после матча.

Источник — ФК Шахтер

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