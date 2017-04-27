ЯРЕМЧУК: «Приложим максимум усилий, чтобы завоевать хотя бы Кубок»

Нападающий киевского «Динамо» Роман Яремчук рассказал о главной цели на оставшуюся часть сезона.

- Чем вам запомнился вчерашний матч против «Николаева»?

- Считаю, мы победили закономерно, довели матч до логического завершения и уверенно вышли в финал.

- Победа в Кубке Украины - последняя цель «Динамо» в нынешнем сезоне?

- Конечно. Выиграть чемпионство в этом сезоне нам будет трудно. Поэтому последняя надежда на Кубок. Мы приложим максимум усилий, чтобы завоевать хотя бы один трофей.

- Впереди - «Черноморец», к этому сопернику у вас особое отношение?

- Мы уважаем одесситов, знаем, что это серьезная команда, в ее составе играет много моих друзей и знакомых. Я знаю об их сильных качествах, а также о том, что у них хороший главный тренер, который строит защитную игру. Поэтому, нам будет достаточно трудно, и мы с сегодняшнего дня уже готовимся к матчу в воскресенье.