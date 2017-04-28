Фінал Кубку України: квитки у продажу

17 травня 2017 року о 21:00 у Харкові на стадіоні ОСК «Металіст» відбудеться фінальний матч розіграшу Кубку України з футболу сезону-2016/17.
У фіналі за право стати володарем головного футбольного трофею країни зійдуться одвічні суперники ФК «Шахтар» (Донецьк) та ФК «Динамо» (Київ). Тож, 17 травня Харків стане справжнім футбольним серцем України!
Вартість квитків: від 50 до 250 грн (квитки категорії VIP – 600 грн).
Продаж квитків розпочнеться:
27 квітня на сайті esport.in.ua; https://esport.in.ua/uk/event-final-kubku-ukraini-z-futbolu-40594-37568.html
28 квітня у другій половині дня – в касі стадіону ОСК «Металіст».
Час роботи каси стадіону:
з 09:00 до 20:00 - робочі та вихідні дні;
з 10:00 до 17:00 - святкові дні (1, 2 та 8, 9 травня).
Інформуємо вас, що кожній команді-фіналісту запропоновано забронювати за собою квоту квитків (близько 6000 для команди). Тож, першим етапом у продаж надійдуть квитки на східну трибуну (з 21-го по 29-й сектори). А після визначення кількості, необхідної кожній команді, у продажі з'являться квитки в заворітні сектори на південній та північній трибунах, та центральні сектори на західній трибуні.
Орієнтовна дата початку продажу квитків у ці сектори – з 5 травня.
Не пропустіть головну футбольну подію року та дізнайтесь першими ім’я володаря Кубка України сезону-2016/17!
Страховий партнер Федерації футболу України – страхова компанія «Брокбізнес».
Источник — Sport.ua
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