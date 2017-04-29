Фінал Кубку покажуть на телеканалі Україна та в HD якості на ТК Футбол

17 травня у Харкові відбудеться фінальний матч Кубку України, в якому зіграють донецький «Шахтар» та київське «Динамо». Офіційним і ексклюзивним транслятором матчу буде «Медіа група Україна», яка забезпечить показ гри за європейськими стандартами.

Олександр Денисов, директор телеканалів «Футбол1»/«Футбол2»: «Фінал Кубку України – це завжди грандіозна подія. Тим більше, у фіналі зійдуться лідери українського футболу, «Шахтар» та «Динамо», а значить, нас чекає багато боротьби, висококласного футболу і ще більше емоцій – а наш обов’язок, як транслятора, максимально передати все це телеглядачам».

Також «Медіа група Україна» і Федерація футболу продовжили контракт на трансляцію фінальних матчів Кубка України на 3 роки.

«Наша тематична філософія - «Медіа Група Україна», каналу «Україна» і каналів «Футбол 1»/«Футбол 2» – це показ топ-матчів на ексклюзивній основі. Тому для нас було важливо продовжити контракт з Федерацією футболу України та подарувати українським уболівальникам свято футболу, забезпечивши трансляцію матчів в європейській якості», – розповів Олександр Денисов.

«Підписання нового трирічного контракту з «Медіа Група Україна» є підтвердженням стратегічних цілей обох сторін виробляти та пропонувати футбольній спільноті продукт найвищої якості. Досвід співпраці наших партнерів із УЄФА, підкріплений гідними умовами співробітництва із Федерацією футболу України та «ФФУ Маркетинг», все це стало запорукою подовження нашого партнерства», - відзначив Олег Шкреба, віце-президент Федерації футболу України.