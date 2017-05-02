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Федерація Футболу України

Владимир Костевич и его Лех проиграли Арке в финале Кубка Польши

Из двух пропущенных во втором дополнительном тайме мячей команда из Познани отыграла только один

  • 02.05.2017 21:55
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pzpn.pl
© pzpn.pl
В Варшаве на стадионе «Народовом» в присутствии 43760 зрителей состоялся финальный матч Кубка Польши, за который спорили познаньский «Лех» и «Арка» из Гдыни.
 
Фаворитом финала считался клуб из Познани, в котором стабильное место в составе имеет бывший игрок «Карпат» Владимир Костевич. Полностью отыграл Костевич и финал, в котором действовал на позиции левого защитника.
 
Практически на протяжении всей игры «Лех» имел заметное преимущество, но не использовал ряд хороших моментов для того, чтобы открыть счет. К тому же, не пошла игра у лучшего бомбардира Экстракласы, форварда «Леха» Марцина Робака. За минуту до конца основного времени убойный момент не реализовал «леховец» Радослав Маевский, который пробил рядом со стойкой, находясь в восьми метрах прямо против ворот.
 
Все голевые события в матче пришлись на второй дополнительный тайм. На 107-й минуте Рафал Семашко головой с линии вратарской замкнул фланговую передачу, а вскоре грузинский легионер «Арки» Лука Зарандия точным ударом завершил рывок по правому флангу, которому не смог воспрепятствовать Костевич.
 
На 119-й после углового Лукаш Тралка ударом головой один мяч отыграл, но трех компенсированных минут «Леху» не хватило, чтобы уйти от поражения.
 
Кубок Польши. Финал
 
«Лех (Познань) – «Арка» (Гдыня) – 1:2 (0:0, 0:0) ОТ
 Тралка, 119 – Семашко, 107, Зарандия, 111
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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