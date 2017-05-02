Владимир Костевич и его Лех проиграли Арке в финале Кубка Польши

В Варшаве на стадионе «Народовом» в присутствии 43760 зрителей состоялся финальный матч Кубка Польши, за который спорили познаньский «Лех» и «Арка» из Гдыни.

Фаворитом финала считался клуб из Познани, в котором стабильное место в составе имеет бывший игрок «Карпат» Владимир Костевич. Полностью отыграл Костевич и финал, в котором действовал на позиции левого защитника.

Практически на протяжении всей игры «Лех» имел заметное преимущество, но не использовал ряд хороших моментов для того, чтобы открыть счет. К тому же, не пошла игра у лучшего бомбардира Экстракласы, форварда «Леха» Марцина Робака. За минуту до конца основного времени убойный момент не реализовал «леховец» Радослав Маевский, который пробил рядом со стойкой, находясь в восьми метрах прямо против ворот.

Все голевые события в матче пришлись на второй дополнительный тайм. На 107-й минуте Рафал Семашко головой с линии вратарской замкнул фланговую передачу, а вскоре грузинский легионер «Арки» Лука Зарандия точным ударом завершил рывок по правому флангу, которому не смог воспрепятствовать Костевич.

На 119-й после углового Лукаш Тралка ударом головой один мяч отыграл, но трех компенсированных минут «Леху» не хватило, чтобы уйти от поражения.

Кубок Польши. Финал

«Лех (Познань) – «Арка» (Гдыня) – 1:2 (0:0, 0:0) ОТ

Тралка, 119 – Семашко, 107, Зарандия, 111 Тралка, 119 – Семашко, 107, Зарандия, 111

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ