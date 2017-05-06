Кубок України прибув на Харківщину

5 травня представники Федерації футболу України передали футбольний трофей голові ХОДА Юлії Світличній.

«На Харківщину повертається великий футбол. Я дуже вдячна президенту Федерації футболу України Андрію Павелку за те, що підписаний у 2016 році меморандум про співпрацю між облдержадміністрацією та ФФУ дає змогу підтримувати та розвивати харківський футбол. Ми маємо один з найкращих та найпотужніших стадіонів в Україні, який має можливість приймати матчі європейського рівня та, звісно, фінал Кубку України з футболу. Я надзвичайно задоволена тим, що вболівальники не лише з нашого регіону, але й з усієї України зможуть насолодитися фіналом між двома найсильнішими командами – «Динамо» та «Шахтар» - та отримати купу позитивних емоцій», - сказала Юлія Світлична.

За словами голови ХОДА, Кубок України буде встановлено в безпечному та зручному місці, щоб усі вболівальники змогли побачити його та сфотографуватися. Директор Департаменту з питань стадіонів та безпеки проведення змагань і реалізації спеціальних проектів ФФУ Іван Федоренко висловив вдячність керівництву облдержадміністрації, футбольній громадськості, вболівальникам за запрошення провести фінал Кубку України з футболу саме в Харкові.

«Кубок на тиждень стане святом футболу в Харкові. Співпраця обласної державної адміністрації та Федерації футболу України, особисто керівників - Андрія Павелка та Юлії Світличної - дає свої результати. Фінал Кубку України проводитиметься на Харківщині. Я впевнений, що це гарний поштовх для розвитку цього виду спорту в регіоні», - зазначив Іван Федоренко.

Фінальний матч Кубку України з футболу між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк) відбудеться 17 травня 2017 року на КП ОСК «Металіст».

«Ми запрошуємо всіх уболівальників, усіх, хто любить футбол, насолодитися дійсно гарним матчем. Я думаю, що кожен отримає велике задоволення. І хай переможе найсильніший!», - сказала Юлія Світлична.