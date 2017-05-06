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Федерація Футболу України

Билеты на финал Кубка Украины уже в продаже

В Харькове состоится финал Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо»

  • 06.05.2017 14:57
  • 223 просмотров
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shakhtar.com
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17 мая в Харькове на ОСК «Металлист» состоится финал Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо». Начало в 21:00.
 
Приобрести билеты на игру можно:
 
- в кассе № 4 стадиона (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
- на официальном сайте ФК «Шахтер».
 
Внимание! С 4 по 10 мая приоритетное право покупки получат владельцы абонементов на матчи «горняков» в Харькове. Места для них забронированы. Для приобретения билетов на финал достаточно предъявить свой абонемент в кассах ОСК «Металлист». 11 мая билеты поступят в свободную продажу.
 
Добавим, что болельщики «Шахтера» разместятся на северной трибуне. Стоимость билетов в сектора 14 и 15 (фан-сектора) – 50 гривен.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +38 044 498 13 88 или электронной почте

Источник — ФК Шахтер

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