Презентация Кубка Украины в Харькове

Сегодня харьковчанам презентовали Кубок Украины, презентация прошла возле Харьковского исторического музея. Мероприятие прошло с участием ведущих спортсменов Харьковщины, учащихся спортивных учебных заведений города, а также футболистов и руководства "Металлиста 1925".

Со вступительной речью выступил руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев. "Развитие спорта - один из главных приоритетов для руководства области. Юлия Светличная поставила четкую задачу - вернуть большой футбол на Харьковщину. Благодаря её непосредственному участию и настойчивости нам удалось подписать меморандум о сотрудничестве с Федерацией футбола Украины, в рамках которого на стадионе "Металлист" прошёл ряд международных матчей. Финальный матч Кубка Украины - ещё один шаг на этом пути", - отметил заместитель председателя ХОГА.

Генеральный директор ООО "Авангард" Харьков" Владимир Линке, а также футболисты Сергей Давыдов, Сергей Романов, Олег Синица, Владислав Емельянов и Андрей Ралюченко сфотографировались с трофеем и с удовольствием пообщались с болельщиками. Также они заверили, что приложат максимум усилий, чтобы уже в скором будущем такой заветный трофей обрёл постоянную харьковскую прописку.





Увидеть Кубок и сфотографироваться с ним все желающие смогут в течение недели - с 11 по 17 мая - в помещении Харьковского исторического музея им. Н.Ф. Сумцова (ул. Университетская, 5). Свободный доступ к трофею у харьковчан будет с 9:00 до 17:30.

Финальный поединок Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" состоится 17 мая на стадионе "Металлист" и начнётся в 21:00. Билеты в кассах стадиона продаются весьма живо, матч вызывает у харьковчан большой интерес. По прогнозам вполне вероятен аншлаг.