Иван ОРДЕЦ: «У Шахтера и Динамо равные шансы в финале Кубка»

Защитник «Шахтера» Иван Ордец считает, что у «горняков» и «Динамо» равные шансы на победу в Кубке Украины.

— Тяжело будет настроиться на оставшиеся игры после победы в чемпионате?

— В подобной ситуации я еще не оказывался. Хотя здесь и гадать не стоит. «Шахтер» не допускает таких вольностей. Мы стараемся в каждом поединке показывать нашу силу, поэтому, уверен, никаких послаблений футболисты себе не позволят.

— Как расцениваешь шансы «Шахтера» и «Динамо» в финале Кубка Украины?

— Если в чемпионате после какой-то осечки можно попытаться наверстать упущенное, то в кубковом матче, тем более финальном, цена ошибки намного выше.

Сейчас сложно сказать, кто победит. Думаю, шансы на успех пока равны. Поединки «Шахтера» и «Динамо» — это всегда праздник для болельщиков. Не станет исключением и предстоящая битва.