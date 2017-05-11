Иван ОРДЕЦ: «У Шахтера и Динамо равные шансы в финале Кубка»

Защитник «Шахтера» Иван Ордец считает, что у «горняков» и «Динамо» равные шансы на победу в Кубке Украины.
— Тяжело будет настроиться на оставшиеся игры после победы в чемпионате?
— В подобной ситуации я еще не оказывался. Хотя здесь и гадать не стоит. «Шахтер» не допускает таких вольностей. Мы стараемся в каждом поединке показывать нашу силу, поэтому, уверен, никаких послаблений футболисты себе не позволят.
— Как расцениваешь шансы «Шахтера» и «Динамо» в финале Кубка Украины?
— Если в чемпионате после какой-то осечки можно попытаться наверстать упущенное, то в кубковом матче, тем более финальном, цена ошибки намного выше.
Сейчас сложно сказать, кто победит. Думаю, шансы на успех пока равны. Поединки «Шахтера» и «Динамо» — это всегда праздник для болельщиков. Не станет исключением и предстоящая битва.
Источник — zbirna.com
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