10 фактов о Кубке Украины

Факты о Кубке Украины
1. Первым обладателем Кубка Украины был «Черноморец».
2. Чаще всего Кубок Украины выигрывало киевское «Динамо» - 11 раз.
3. Кубок Украины принимали в свое время 6 разных городов: Киев, Харьков, Днепр, Львов, Суммы, Полтава.
4. Финал Кубка Украины в разные года разные стадионы в одном городе не принимали.
5. Лучшим бомбардиром в истории кубковых киево-донецких баталий является Эдуардо: на его счету 3 мяча.
6. На матчах финала Кубка Украины иностранная бригада арбитров работала всего раз: в 2005-ом финал турнира судила бригада Терье Хауге.
7. Мирча Луческу является рекордсменом по добытым победам в Кубке Украины - 6 раз.
8. Максимальное количество удалений в финале Кубка было в 2008-ом году в матче «Динамо»-«Шахтер» - 5.
9. В финале Кубка Украины-2003 между «Шахтером» и «Динамо» первый и единственный раз не было зафиксировано ни одного удаления.
10. «Динамо» и «Шахтар» никогда не встречались между собой только на одной стадии Кубка - 1/32 финала, ведь клубы УПЛ на этой стадии не представлены.
Напомним, финал Кубка Украины сезона 2016/17, в котором встретятся «Шахтер» и «Динамо», состоится 17 мая в Харькове на стадионе ОСК «Металлист».
Источник — ТК Футбол
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