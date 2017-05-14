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Федерація Футболу України

Динамо и Шахтер в финале Кубка Украины рассудит Константин Труханов

ФФУ назначила судейскую бригаду на финал Кубка Украины

  • 14.05.2017 14:59
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shakhtar.com. Константин Труханов
© shakhtar.com. Константин Труханов

Финальный поединок Кубка Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Константином Трухановым из Одессы.

На линиях будут работать лайнсмены Александр Войтюк (Запорожье) и Олег Плужник (Харьков). 4-й арбитр – Юрий Можаровский (Львов). Резервный арбитр Сергей Беккер (Харьков). Наблюдателем арбитража назначен Сергей Задиран (Днепр).

 

Источник — Федерация футбола Украины

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