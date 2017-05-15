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Федерація Футболу України

МАРЛОС: «Сравняемся с Динамо по победам в Кубке»

Полузащитник «Шахтера» - о предстоящем финале Кубка Украины

  • 15.05.2017 09:24
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Марлос
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Накануне финала Кубка Украины против «Динамо» с прессой пообщался хавбек «Шахтера» Марлос.


 

Источник — ТСН

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