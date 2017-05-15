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Федерація Футболу України

Шахтер готовится к финалу Кубка Украины

Донецкая команда провела тренировку на базе «Святошин»

  • 15.05.2017 14:37
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» продолжает подготовку к решающему матчу Кубка Украины против киевского «Динамо».

Утром 15 мая «горняки» собрались на базе «Святошин». Перед началом тренировки Паулу Фонсека провел теоретическое занятие, затем футболистов ждала практическая часть на поле. За исключением разминки, сессия была построена на упражнениях тактического плана. В завершение дончане поработали над стандартными положениями. Отдельная программа была у Андрея Борячука, восстанавливающегося после повреждения.

Завтра в первой половине дня чемпион страны отправится в Харьков, а на вечер у «оранжево-черных» запланирована тренировка на ОСК «Металлист».

Финальный поединок Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо» состоится 17 мая. Начало в 21:00.

Источник — ФК Шахтер

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