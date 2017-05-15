ФОТО ДНЯ. Роналдиньо и Луис Адриано встретились в Москве

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано встретился со своим соотечественником в Москве. Роналдиньо прибыл на открытие парка Кубка конфедераций-2017 в Казани, а оттуда прилетел в Москву. Там два бразильца и сфотогрфировались.



Prazer encontrar os amigos @ronaldinho @robertodeassismoreira em Moscou!! 🏆⚽️🇷🇺🇧🇷 A post shared by Luiz Adriano (@luizadrianinho) on May 15, 2017 at 9:58am PDT



Напомним, Кубок Конфердераций проводится за год до чемпионата мира в стране, принимающей Мундиаль. В нем участвуют 8 команд. В этом году состав участников выглядит следующим образом:

Группа A: хозяева турнира сборная России, победитель Кубка наций ОФК-2016 - сборная Новой Зеландии, чемпион Европы-2016 - сборная Португалии и победитель Золотого Кубка КОНКАКАФ-2015 - сборная Мексики.

Группа B: победитель Кубка африканских наций-2017 - сборная Камеруна, победитель Кубка Америки-2015 - сборная Чили, победитель Кубка Азии-2015 - сборная Австралии и чемпионы мира - сборная Германии.