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Федерація Футболу України

ФОТО ДНЯ. Роналдиньо и Луис Адриано встретились в Москве

Два бразильца пересеклись в московском отеле

  • 15.05.2017 22:05
  • 1333 просмотров
  • 1 комментария
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instagram.com
© instagram.com

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано встретился со своим соотечественником в Москве. Роналдиньо прибыл на открытие парка Кубка конфедераций-2017 в Казани, а оттуда прилетел в Москву. Там два бразильца и сфотогрфировались.
 

 

Prazer encontrar os amigos @ronaldinho @robertodeassismoreira em Moscou!! 🏆⚽️🇷🇺🇧🇷

A post shared by Luiz Adriano (@luizadrianinho) on


Напомним, Кубок Конфердераций проводится за год до чемпионата мира в стране, принимающей Мундиаль. В нем участвуют 8 команд. В этом году состав участников выглядит следующим образом:
 
Группа A: хозяева турнира сборная России, победитель Кубка наций ОФК-2016 - сборная Новой Зеландии, чемпион Европы-2016 - сборная Португалии и победитель Золотого Кубка КОНКАКАФ-2015 - сборная Мексики.
Группа B: победитель Кубка африканских наций-2017 - сборная Камеруна, победитель Кубка Америки-2015 - сборная Чили, победитель Кубка Азии-2015 - сборная Австралии и чемпионы мира - сборная Германии.

Источник — Instagram

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Комментарии
    Brian10
    online
      Brian10, 15.05.2017 22:19
    -1
    Роналдиньо запухший на фотке. Пребывание в России дало о себе знать.
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