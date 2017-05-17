Шахтер – Динамо. Анонс

С тех пор, как Премьер-лига приняла решение о посеве при проведении кубковых жеребьевок, только по какому-нибудь невероятному случаю в финальном матче можно было избежать противостояния двух лучших команд страны. Год назад «Динамо» умудрилось споткнуться об «Александрию», что в итоге позволило «Заре» добраться до финала. В этом же сезоне по регламенту Кубка Украины жребий был «слепым», но волею каких-то высших сил «Шахтер» и «Динамо» стадия за стадией шли по сетке параллельным курсом. Однако в отличие от геометрии, где параллельные прямые никогда не пересекутся, в кубковом турнире пересечение неизбежно. В итоге, 17 мая в финале имеем в третий раз за последние четыре года все ту же пару финалистов – «Шахтер» и «Динамо». А любители наших «эль классико», которых много не бывает, могут в предвкушении очередного оного, в рамках Кубка Украины уже 13-го по счету, потирать руки.

Из-за всем хорошо известной истории с матчем «Полтава» – «Шахтер», команды Паулу Фонсеки и Сергея Реброва на пути к финалу провели неодинаковое количество матчей. Начался он со стадии 1/8 финала, и не был устлан розами. Уже на старте «динамовцам» досталась «Заря», а «горнякам» – «Александрия», и в этих играх фаворитам пришлось приложить усилия, чтобы пройти дальше. В большей степени это касается киевлян, которым, чтобы убедить подопечных Юрия Вернидуба сложить оружие, понадобилось 30 минут дополнительного времени.

На этом, по большому счету, все трудности наших грандов закончились, если не считать такой всю эту катавасию с газоном, на котором своих соперников принимает «Полтава». Мнение футбольной общественности по поводу так и несыгранного матча разделилось приблизительно поровну. Но если провести опрос среди этих половин, что, кто-то реально верил до такой степени, что мог бы пойти в контору и поставить свои кровные, в победу середняка Первой лиги в противостоянии против «Шахтера»? Ну, а полуфиналы, когда экспериментальный «Шахтер» укатал «Днепр», а «Динамо» только одним своим приездом подарила праздник Ахтырке, были не более чем обязательной формальностью.

Итак, «Шахтер» против «Динамо» – 21 победа в Кубке Украины на двоих, и это в 25-ти проведенных кубковых турнирах. Очень своевременно «горняки» закрыли тему с чемпионством в нынешнем сезоне, причем и для себя, и для своего соперника по финалу. Обе команды получили возможность уже с 6-го мая развернуть процесс подготовки к принципиальной битве. И Сергей Ребров, и Паулу Фонсека, причем последний в большей степени, прогнозируемо прибегли в предыдущем туре чемпионата к ротациям состава, и результат их хорошо известен.

«Динамовцам» и так уже по ходу сезона порядочно доставалось и от своих фанатов, и от недоброжелателей, но после поражения на стадионе «Динамо» от «Олимпика», да и еще в собственный 90-летний юбилей, футболистам пришлось выслушать дополнительную солидную порцию критики. Стоит признать, что поделом, и это основательно завело футболистов. До такой степени, что Андрей Ярмоленко заявил, что «динамовцы» «умрут за победу на футбольном поле». Понятно, что это метафора, но все-таки к словам нужно относиться аккуратнее.

А вот с боевой готовностью у тех игроков «Шахтера», которые играют не так много, оказалось все в порядке – это если судить по матчу с «Черноморцем». Футболисты буквально летали по полю в желании играть, так что, Паулу Фонсека за своих игроков замены может быть спокоен – они в полном порядке. Но сегодня в бой, конечно же, пойдут проверенные бойцы, те, кто на своих плечах тащил команду на протяжении чемпионского сезона.

Как обычно, в завершение немного кубковой истории, в которой впереди «горняки». В 12-ти матчах «Шахтер» имеет уже солидное преимущество – 7 побед, ничья и 4 поражения, мячи 20:12. Перед матчем можно было в прессе прочитать о том, что сегодняшний финал – это своего рода шанс для «Динамо» некоторым образом реабилитироваться за утраченное чемпионство. Однако все же это, скорее, от лукавого, все-таки кубок и чемпионат – разные турниры. Но вот у «горняков» есть основания жаждать реванша – два последних матча, когда наши гранды пересекались в финалах Кубка Украины, «Шахтером» были проиграны – и в 2014-м году в Полтаве, и спустя год на НСК «Олимпийский». А если еще вспомнить, что в том матче двухлетней давности Кубок, который был у них уже почти в руках, «горняки» фактически сами отдали сопернику, дважды не забивая пенальти тогда, когда нужно было закрывать игру, то тут уже сатисфакция намного ближе к теме.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Пятов, Ордец, Исмаили, Малышев, Ракицкий, Тайсон, Бернард, Срна, Степаненко, Марлос, Феррейра

«Динамо»: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Кадар, Беседин, Морозюк, Шепелев, Сидорчук, Ярмоленко, Гармаш

Котировки букмекеров:

На победу «Шахтера» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.01. На победу «Динамо» – 3.69. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan



17 мая, среда