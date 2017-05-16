Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, продолжает эпатировать фанатов околобоксерскими вещами. Всего за день «Цыганский Король» сумел продать один роскошный автомобиль и получить в подарок другой. И все – благодаря таинственным друзьям.

Тайсон Фьюри, ожидающий вердикта Британского антидопингового агентства и набирающий форму на Мальорке, за день успел продать свой «Ferrari», стоимость 160 тысяч фунтов и получить в подарок новый Range Rover, всего лишь на 10 тысяч фунтов дешевле. Причем, в обоих случаях фигурировали некие таинственные друзья британского боксера, пишет DailyStar.

Обо всем этом «Цыганский Король» сообщил на своей странице в одной из социальных сетей. «Это особое послание моему другу, который купил мне этот новый Range Rover Vogue. Я просто хочу сказать большое спасибо моему другу, который купил мне этот автомобиль. Я очень ценю это, это потрясающий подарок. Он не хочет, чтобы я упоминал его имя, но вы знаете, кто это».

Интересно, что ранее новым Range Rover похвастался Энтони Джошуа, получивший в подарок эксклюзивный автомобиль.