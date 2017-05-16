Одиннадцать финалов Динамо и Шахтера

В среду 17 мая в Харькове сыграют киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», для которых эта встреча станет уже 11-й в рамках кубковых финалов начиная с 1978 года.

Фаворитом предстоящего матча, по общему мнению, являются горняки - действующие обладатели трофея и новоиспеченные чемпионы Украины. Команда Паулу Фонсеки отменно проводит сезон, в ходе которого дважды обыграла «Динамо», пусть и с минимальным перевесом в счете (4:3 и 1:0). В свою очередь бело-синие умеют играть финалы - под руководством Сергея Реброва они брали верх над «Шахтером» в 2014 и 2015 годах.

Статистика пока на стороне киевлян, выигравших у соперника семь из десяти предыдущих решающих поединков - оба финала Кубка СССР и пять матчей за украинский трофей. При том что в финалах Кубка Украины чаще оказывался «Шахтер», обернувший в свою пользу 10 из 16 таких попыток.

Реализация «Динамо» пока значительно выше - 11 из 14, однако с 2011 года кубковым бойцом номер один являются все же не они, а дончане, за шесть минувших лет отпраздновавшие четыре победы.

«Наши встречи всегда исключительно важны, ведь «Шахтер» и «Динамо» - сильнейшие в Украине, - считает Марлос, один из ключевых полузащитников горняков. - Не в курсе, каково точное количество кубков, выигранных нашей командой, но знаю, что и мы, и киевляне собрали очень много трофеев. А еще верю, что в среду мы добудем еще один».

В случае успеха на поле стадиона «Металлист», где Марлос неоднократно выступал в качестве хозяина поля, его команда сделает шестой «золотой дубль». «Динамо» с 1966 года накопило их вдвое больше. В советские времена противостояния, подобного нынешнему, между «Динамо» и «Шахтером» не наблюдалось. Киевляне 13 раз становились чемпионами, установив вечный рекорд СССР.

Наивысшее достижение оранжево-черных той эпохи - два комплекта серебра. За добрых полвека они лишь четырежды опережали динамовцев по итогам сезона, зато снискали славу кубковых бойцов. Кубок СССР четыре раза отправлялся в Донецк, что так и осталось лучшим достижением для представителей областных центров.

Разумеется, киевляне владели Кубком СССР чаще - девять раз, в том числе и после побед в финальных матчах над горняками. И если в 1978 году «Динамо», завладев почетным трофеем, дважды уступило «Шахтеру» в чемпионате, то триумф 1985-го стал для бело-синих прологом к выигрышу Кубка обладателей кубков-1986. Дончане ответили в 2009-м не только взятием Кубка УЕФА, но и полуфинальной еврокубковой победой над столичным грандом, а также серией из пяти кряду чемпионских титулов с 2010 по 2014 год.

Досрочно завоевав золото в сезоне 2016/17, «Шахтер» выбил «десятку» и отметил своеобразный юбилей. Что остается «Динамо»? Костьми ложиться в харьковском финале, победа в котором может стать утешительным призом для 15-кратных чемпионов Украины. «Мы должны реабилитироваться перед своими болельщиками за весь этот сезон, который мы провалили, - признает лидер киевской атаки Андрей Ярмоленко. - В среду нам предстоит главный поединок, и я обещаю, что мы отдадим все силы, «умрем» на футбольном поле за победу».

Чего еще можно ожидать от этой встречи «Динамо» и «Шахтера»? В очных финалах больше пяти мячей они друг другу пока не забивали, и лишь дважды преимущество одной из сторон измерялось более чем в один гол - в 2008 и 2011 годах дончане побеждали со счетом 2:0. При этом дважды команды играли дополнительное время, и только раз пробивали серию 11-метровых - в 2015-м успех сопутствовал «Динамо». Что еще немаловажно, в семи случаях из девяти команда, открывавшая в финале счет, праздновала в итоге победу.