Йожеф САБО: «В финале Кубка Украины опасаюсь скандала»

Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от финала Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером».

«Безусловно, предпочтение в этой встрече будет отдано «горнякам», но не стоит забывать, что в кубковых соревнованиях свои правила. Поэтому я все-таки скажу, что шансы на успех равные. Но это если футболисты «Динамо» покажут характер и самолюбие. Единственное мое опасение состоит в том, чтобы не дошло до скандала. В этой ситуации очень важна роль арбитра. Наверняка трибуны харьковского стадиона будут заполнены. Несмотря на статус, поединки «Шахтера» и «Динамо» зрители всегда ждут с нетерпением и хотят видеть зрелищный и интригующий футбол. Ведь в этих командах выступает много потенциальных игроков национальной сборной Украины», – считает Сабо.

Поединок финала Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо» состоится в среду в 21:00 на харьковском ОСК «Металлист».