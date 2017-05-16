Андрей ШЕВЧЕНКО: «В финале Кубка Украины жду интриги»

На внутренней арене сейчас не так много матчей, в которых можно по достоинству оценить истинные возможности футболистов, поэтому любая игра между «Шахтером» и «Динамо» — событие серьезного масштаба. Для тренеров национальной команды Украины так точно, ведь в составах этих коллективов выступает подавляющее большинство наших сборников. Неудивительно, что за финальным поединком Кубка Украины, который пройдет завтра в Харькове, воочию будут наблюдать главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко и один из его помощников — Рауль Рианчо. «С нетерпением жду интриги в этой игре и качественного футбола», — сказал наставник сборной Украины.
Источник — zbirna.com
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