Андрей ШЕВЧЕНКО: «В финале Кубка Украины жду интриги»

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А это потому, что, как показал нынешний сезон, донецкий футбол посильнее киевского будет. Это спо...

напевне клуби пішли на зустріч один одному, адже живуть в Києві обоє і летіти в Харків щоб зіграт...

)) Поставили пару мінусів, а пояснити ЧОМУ гратимуть в Києві слабо? Я, наприклад, не розумію. Кро...