Фонсека взял 26 игроков на финал Кубка Украины против Динамо

Ровно в полдень самолет с футболистами, тренерами и руководителями донецкого клуба совершил посадку в международном аэропорту Харькова.



В среду, 17 мая, «горняки» в финальном матче Кубка Украины на ОСК «Металлист» встретятся с «Динамо». Список игроков, которые могут попасть в заявку на поединок с киевлянами, выглядит следующим образом:



вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик, Андрей Пятов;

защитники: Богдан Бутко, Александр Кучер, Василий Кобин, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;

полузащитники: Тарас Степаненко, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Тайсон, Алан Патрик, Александр Зубков, Виктор Коваленко;

нападающие: Факундо Феррейра, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.



Получив багаж, команда погрузилась в клубный автобус и отправилась в отель Premier Palace. В 18:30 чемпион Украины проведет тренировку на ОСК «Металлист».



Стартовый свисток финального матча Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо» прозвучит 17 мая в 21:00.