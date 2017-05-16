Александр ШУФРИЧ: «Труханов судит финал Кубка? Ждите шоу»

Бывший вице-президент «Говерлы» Александр Шуфрич оценил назначение Константина Труханова главным арбитром финала Кубка Украины.
«Труханов судит финал Кубка? Это плевок в лицо всей футбольной Украине.
Такой матч доверить одному из слабейших арбитров. Ждите шоу», — написал Шуфрич в Twitter.
Напомним, что финал Кубка Украины состоится 17 мая в Харькове.
Источник — Twitter
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