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Федерація Футболу України

Александр ШУФРИЧ: «Труханов судит финал Кубка? Ждите шоу»

Бывший вице-президент «Говерлы» – о судейских назначениях на матч «Шахтер» – «Динамо»

  • 16.05.2017 14:58
  • 398 просмотров
  • 1 комментария
Метки
tribuna.com. Александр Шуфрич
© tribuna.com. Александр Шуфрич

Бывший вице-президент «Говерлы» Александр Шуфрич оценил назначение Константина Труханова главным арбитром финала Кубка Украины.

«Труханов судит финал Кубка? Это плевок в лицо всей футбольной Украине.

Такой матч доверить одному из слабейших арбитров. Ждите шоу», — написал Шуфрич в Twitter.

Напомним, что финал Кубка Украины состоится 17 мая в Харькове.

Источник — Twitter

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Комментарии
    horbachev79
      horbachev79, 16.05.2017 15:10
    +1
    «Труханов судит финал Кубка? Это плевок в лицо всей футбольной Украине.

    А ты не плевок в футбольной Украине? Эксперт херов...
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