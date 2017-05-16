Как Динамо с Шахтером в финалах Кубка Украины играли

Удивительно, но в первое десятилетие независимости киевский и донецкий клубы в финалах Кубка не встречались, хотя каждый в отдельности трофей выигрывал.

Только ровно через десять лет после дебютного финала, в мае 2002-го, впервые в решающем матче сошлись непримиримые соперники. Пока по количеству трофеев впереди «Динамо»: 11 против десяти.

Матч №1

«Динамо» — «Шахтер» — 2:2 (доп. время 0:1)

26.05.2002 г. Киев. «Олимпийский». 81 000 зрителей.

Голы: Валентин Белькевич, 31, Максим Шацких, 50 — Сергей Попов, 10, Сергей Ателькин, 81, Андрей Воробей, 98.

«Динамо»: Шовковский, Гусин, Федоров, Ващук, Боднар, Шацких (Мелащенко, 106), Несмачный, Белькевич, Гиоане (Идахор, 91), Гавранчич, Пеев (Чернат, 77).

«Шахтер»: Ковалевски (Шутков, 14), Старостяк, Глевецкас (Алиуцэ, 68), Тимощук, Попов, Ндиай, Левандовски, Белик (Ателькин, 72), Зубов, Флоря, Воробей.

В те времена все финалы проходили в Киеве на НСК «Олимпийский». В том сезоне «Шахтер» прервал гегемонию киевлян в чемпионате Украины, горняки под руководством итальянца Невио Скалы впервые выиграли первенство, опередив динамовцев на одно очко. Удалось дончанам победить и в Кубке (кстати, второй год подряд). Правда, чтобы выявить победителя потребовалось дополнительное время: «Динамо» вело в счете, пока на замену не вышел Ателькин. Он и перевел игру в овертайм, а там столичный клуб добил уже Воробей.

Оправданием двух провалов киевлян может служить смерть Валерия Лобановского: напомним, сердце Мэтра перестало биться 13 мая 2002 года… Подменившему учителя Алексею Михайличенко справиться с «Шахтером» не удалось.

Матч №2

«Динамо» — «Шахтер» — 2:1

25.05.2003 г. Киев. «Олимпийский». 71 000 зрителей.

Голы: Александр Хацкевич, 56, Диого Ринкон, 90+1 — Андрей Воробей, 18.

«Динамо»: Рева, Гусин, Федоров, Головко, Саблич (Хацкевич, 18), Шацких, Несмачный, Белькевич, Леко (Ринкон, 46), Гавранчич, Пеев.

«Шахтер»: Шутков, Старостяк (Ндиай, 40), Окоронкво, Пажин, Попов, Лалатович (Глевецкас, 79), Левандовски, Бахарев, Пуканыч, Белик (Брандао, 60), Воробей.

Уже в следующем сезоне «Динамо» вернуло себе звание лучшей команды страны, выиграв как чемпионат, так и Кубок. В финальном поединке киевляне под руководством Михайличенко в волевом стиле обыграли соперника, забив победный мяч на 91-й минуте, усилиями бразильца Ринкона. Действиями горняков руководил уже другой иностранный специалист — немец Бернд Шустер.

Матч №3

«Шахтер» — «Динамо» — 0:1

29.05.2005 г. Киев. «Олимпийский». 68 000 зрителей.

Гол: Диого Ринкон, 11 пенальти.

«Шахтер»: Лаштувка. Баркэуан, Тимощук, Дуляй (Воробей, 80), Матузалем, Вукич (Жадсон, 58), Левандовски, Брандао, Рац, Марика, Срна (Стойкан, 83).

Динамо: Шовковский, Родолфо, Чернат (Леко, 54), Ринкон, Шацких (Белькевич, 71), Гусев, Верпаковскис, Несмачный, Гавранчич (Федоров, 46), Юссуф, Родриго.

Следующее украинское «классико» в финале Кубка Украины состоялось в сезоне-2004/05. Тот финал запомнился тем, что его впервые обслуживала иностранная бригада арбитров во главе с норвежцем Терье Хауге. И в этом матче все решил Ринкон, реализовавший 11-метровый на 11-й минуте. А вот Мариуш Левандовски на 25-й с точки был неточен.

Это был первый проигранный киевлянам финал в донецкой карьере Мирчи Луческу, его оппонентом выступал тогда еще динамовец до мозга костей Йожеф Сабо.

Матч №4

«Шахтер» — «Динамо» — 1:2

27.05.2007 г. Киев. «Олимпийский». 65 000 зрителей.

Голы: Элано (89) — Клебер (58), Олег Гусев (80).

«Шахтер»: Шуст, Срна, Чигринский, Хюбшманн, Рац (Гай, 62), Левандовски, Дуляй, Фернандиньо, Жадсон (Элано, 61), Брандао, Воробей (Марика, 64).

«Динамо»: Шовковский, Гусев, Ващук, Родриго, Несмачный, Михалик, Гиоане, Корреа (Мандзюк, 74), Нинкович, Ринкон (Белькевич, 69), Клебер (Шацких, 84).

В третий раз подряд киевляне вышли в финал, и снова выиграли. В этот раз Луческу проиграл уже Анатолию Демьяненко. Сам поединок получился зрелищным, но очень нервным, в нем было показано девять желтых карточек, семь из которых во втором тайме. На 69-й минуте за два горчичника удалился Родриго. Все три гола также были забиты после перерыва.

Матч №5

«Шахтер» — «Динамо» — 2:0

7.05.2008 г. Харьков. «Металлист». 28 000 зрителей.

Голы: Александр Гладкий, 44, Алексей Гай, 78.

«Шахтер»: Пятов, Чигринский, Хюбшман, Дуляй (Гай, 74), Кучер (Езерский, 55), Рац, Срна, Фернандиньо, Илсиньо (Виллиан, 84), Брандао, Гладкий.

«Динамо»: Шовковский, Диакате, Мандзюк, Эль Каддури, Маркович (Нинкович, 46), Юссуф, Гиоане, Корреа, Алиев (Милевский, 81), Кравец, Бангура.

Уже на следующий год команды снова сошлись в своем пятом очном противостоянии за Кубок. На сей раз Луческу обыграл «Динамо» во главе с Юрием Семиным. В том сезоне впервые финал Кубка состоялся не в Киеве, городом проведения был выбран Харьков. Этот матч получился самым грубым в истории кубковых дуэлей Киева и Донецка. В нем было показано пять красных карточек, три у «Шахтера»: Гладкий (вторая желтая), Брандао (грубая игра), Езерский (драка), две у «Динамо»: Диакате (опасная игра), Бангура (драка). Победа же досталась горнякам благодаря мячам в первом и втором таймах.

Интересный факт: накануне финала Алиев и Милевский загуляли в ночном клубе и после проигранного матча были оштрафованы Игорем Суркисом на сто тысяч долларов каждый.

Матч №6

«Динамо» — «Шахтер» — 0:2

25.05.2011 г. Сумы. «Юбилейный». 28 000 зрителей.

Голы: Эдуардо, 64, Луис Адриано, 87.

«Динамо»: Шовковский, Данило Силва (Бетао, 57), Хачериди, Попов, Вукоевич, Шевченко, Ярмоленко, Милевский, Еременко (Алиев, 69), Гусев, Юссуф.

«Шахтер»: Пятов, Кучер, Хюбшман, Шевчук, Ракицкий, Фернандиньо, Жадсон (Мхитарян, 80), Виллиан (Тейшейра, 77), Срна, Эдуардо, Адриано (Дуглас Коста, 90+5).

В сезоне-2010/11 впервые Кубок Украины разыграли на стадионе «Юбилейный» в Сумах. В том году и киевляне, и дончане вернулись в финал, так как годом ранее судьбу Кубка решали «Таврия» и донецкий «Металлург» (3:2). Горняки уверенно и на классе обыграли киевлян 2:0, несмотря на наличие в составе соперника ударного атакующего квинтета Шевченко, Милевский, Ярмоленко, Еременко, Гусев. Юрий Семин снова проиграл Мистеру.

Матч №7

«Динамо» — «Шахтер» — 2:1

15.05.2014 г. Полтава. «Ворскла». 10 000 зрителей.

Голы: Александр Кучер, 40 автогол, Домагой Вида, 43 — Дуглас Коста, 57.

«Динамо»: Шовковский, Вида, Данило Силва, Драгович, Макаренко, Велозу, Гармаш (Калитвинцев, 89), Беланда (Сидорчук, 85), Ленс (Вукоевич, 71), Ярмоленко, Мбокани.

«Шахтер»: Пятов, Срна (Кривцов, 79), Кучер, Ракицкий, Шевчук, Степаненко, Фред, Бернард (Эдуардо, 69), Дуглас Коста, Тейшейра, Луис Адриано.

Это был первый трофей Сергея Реброва во главе «Динамо». В сезоне-2013/14 он еще в качестве и. о. тренировал столичную команду, в финале она обыграла «Шахтер», забив два мяча в первом тайме буквально за три минуты. Победу принес удар защитника Виды, хотя атаку тогда составляли теперешние «европейцы» Ленс, Беланда, Мбокани.

В который раз концовка матча выдалась не без грубостей. В компенсированное время было показано шесть желтых карточек, две из которых превратились в красные для Яромоленко и Ракицкого.

Матч №8

«Динамо» — «Шахтер» — 0:0 (по пен. 5:4)

4.06.2015 г. Киев. «Олимпийский». 53 455 зрителей.

«Динамо»: Шовковский, Данило Силва (Антунеш, 46), Драгович, Хачериди, Вида, Рыбалка, Велозу, Сидорчук (Беланда, 101), Ярмоленко, Ленс, Кравец (Гусев, 76).

«Шахтер»: Пятов, Срна, Кучер (Кривцов, 45+2), Ракицкий, Шевчук, Степаненко, Илсиньо (Гладкий, 91) Дуглас Коста, Тейшейра, Бернард (Тайсон, 68), Луис Адриано.

Финал Кубка Украины-2014/15 оказался последним на данный момент между этими соперниками. В нем победу добыла киевская команда. Впервые все решала серия пенальти. В основное и дополнительное время забитых мячей не было, а при ударах с «точки» больше преуспели динамовцы.

Серия получилась очень зрелищной. После трех ударов горняки вели 3:1, посему следующий промах киевлян или попадание дончан делало победителями «оранжево-черных». Правда, в тот день на стороне подопечных Реброва было везение и Шовковский. Гусев и Ярмоленко забили, Тайсон (перекладина) и Ракицкий (вратарь) смазали. Счет 3:3, пошли шестые удары, Беланда и Тейшейра точны, а вот седьмые выстрелы оказались решающими: Хачериди забивает, а удар Гладкого парирует СаШо! Динамо добывает 11-й Кубок Украины…

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Фото - ФК Шахтер