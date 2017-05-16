Сергей ВАЛЯЕВ: «У Шахтера большее желание, чем у Динамо»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Валяев сделал прогноз на предстоящий финальный поединок Кубка Украины, в котором донецкий «Шахтер» в Харькове сыграет против киевского «Динамо».

— Думаю, в финале победит «Шахтер». Мне кажется, что у футболистов «Шахтера» есть значительно большее желание положить медали чемпионов в Кубок Украины, оформив чемпионский дубль. По игре, хоть и тоже не всегда стабильной во втором круге, команда Фонсеки выглядит предпочтительнее, но с другой стороны — это шанс для «Динамо» хоть как-то реабилитироваться перед руководством клуба и болельщиками за достаточно неудачный сезон, который случился в год 90-летия клуба.

Также есть чисто спортивное самолюбие и желание для некоторых футболистов доказать, что они достойны носить футболку этого Великого Клуба. Думаю, по завершении сезона будут сделаны выводы в кадровом плане. Многим необходимо доказать свою профпригодность и попытаться изменить мнение о себе и своих перспективах в клубе в лучшую сторону.

В составах обоих клубов есть игроки, не выигрывавшие Кубок Украины, особенно много молодежи у «Динамо», и выиграть этот трофей, думаю, очень почетно и, может быть, для кого-то подобного шанса не предоставится в будущем.

Более объективна и логична, на мой взгляд, именно победа «Шахтера», хотя это финал, где есть всего одна игра, в которой может случится все что угодно. Единственное, что думаю будет точно, так это бескомпромиссный и интересный футбол в исполнении обеих команд, — сказал Валяев.