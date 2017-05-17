Шахтер побеждает Динамо и выигрывает Кубок Украины!

Что-то говорить в качестве превью, прежде чем перейти непосредственно к матчу, сегодня, пожалуй, бессмысленно. Мнений всяких и разных накануне противостояния «Шахтера» и «Динамо» в финале Кубка Украины было высказано немало, и в каждом из них была своя аргументация, чьи же перспективы завладеть трофеем весомее. Однако, как частенько, и справедливо, говорят в футболе «поле всё рассудит», и сегодня все должно было рассудить поле стадиона «Металлист», которое в нескольких последних матчах стало домашним для команды Паулу Фонсеки.

События, которые не оставляют равнодушными трибуны, не заставили себя долго ждать. Уже на 8-й минуте «Шахтер» получил великолепную возможность открыть счет. Чуть ранее Срна выполнил навес со штрафного, и после удара Ракицкого головой мяч угодил в выставленную руку Пантича. Как таковой, игры рукой и не было, но то, что рука оказалась на пути мяча к воротам, это было однозначно. Арбитр Кутаков без колебаний указал на точку. К мячу подошел Марлос, и, пробивая пенальти, извините за это выражение, решил «выпендриться», исполнив «Паненку». Фокус не удался – мяч угодил в перекладину, и «Динамо» получило мощный положительный заряд, избежав большой неприятности в самом начале финального матча.

«Горняки» пытались всеми своими действиями показать, что нереализованный пенальти они пережили спокойно, но это было не совсем так. В атаке у команды стройности не было, мяч терялся еще задолго до владений Коваля. Нельзя сказать, что и «Динамо» досаждало обороне дончан, но Беседин и Ярмоленко своей активностью чувствовать себя спокойно защитной линии «Шахтера» не позволяли. На 24-й минуте капитан киевлян очень близок был к голевому моменту, но к передаче, после которой можно было бы перебросить мяч через Пятова, в должной мере не успел, и в итоге пробил просто в руки голкиперу «горняков».

Согласитесь, что за половину тайма для таких команд, как «Шахтер» и «Динамо», событий мало, но и в дальнейшем финалисты так увлеклись борьбой за мяч и за инициативу, что совсем забыли о воротах. Когда же первый тайм катился к перерыву, тишь и гладь, царившую на поле, нарушил Гармаш. На всех парах «динамовец» побежал к воротам Пятова, далее была своевременная, в такт передача вправо на Ярмоленко. Андрей фактически выходил один на один, уже и Пятова обвел, но, пробивая с острого угла, к разочарованию киевских болельщиков, «не исполнил», и мяч полетел далеко от ближней штанги.

Второй тайм начался многообещающе. «Динамо» провело быструю атаку с выводом Ярмоленко на удар, тот и пробил с линии штрафной, и Пятов впервые в матче показал себя, в броске забрав мяч. Ответ у «Шахтера» нашелся тут же – Марлос слева прострелил в штрафную, ближе всех, чтобы замкнуть эту передачу, был Коваленко, но и он до мяча не добежал.

Этот полумомент «горняков» стал для них сигналом к более активным действиям, а «Динамо», до этого не выказывавшее никакого пиетета к сопернику, неожиданно закрылось у своих ворот, предоставив «Шахтеру» на киевской половине, но не у ворот, достаточно много свободного пространства. То, что команда Реброва чувствовала себя не совсем в своей тарелке, показал штрафной, назначенный Кутаковым близи ворот киевлян. И даже не сам штрафной, а реакция Гармаша на решение арбитра. Правда, Денис обошелся без карточки, но её получил Сидорчук, нарушивший правила. Ну, а Срна так неудачно выполнил штрафной, что срывая потенциальную контратаку «Динамо», вынужден был руками валить соперника на газон, после чего счет по карточкам стал 1:1.

Увы, «лихая музыка атаки» звучала недолго, и было очевидно, что в сегодняшнем матче изобилия голевых моментов ждать не приходится. Понимали это футболисты, и свое счастье нужно было искать даже в полумоментах. Сначала Феррейра после навеса Срны неопасно для Коваля пробил головой, а вскоре Ярмоленко чуть-чуть в штрафной не хватило, чтобы замкнуть передачу Морозюка.

Поскольку футбола, как такого, не было, футболисты решили выкопать топор войны. Срна приличным ударом по ногам проверил голеностопы Гармашу, но Кутаков четко помнил, что у капитана «Шахтера» уже карточка есть, и доставать вторую не решился. Прошло пару минут, и уже Кадар, мягко говоря, невежливо пнул ногой Исмаили – желтая от Кутакова была незамедлительной.

В этой ситуации «Шахтер» переиграл «Динамо» за счет того, что есть у «горняков» в составе те, кто может сыграть нестандартно. На 80-й минуте Марлос сполна реабилитировался за незабитый пенальти, да еще как! После длинной передачи Пятова от своих ворот Марлос подобрал мяч на правом фланге, после чего за счет дриблинга обошел одного за другим нескольких соперников, а на десерт нанес великолепный удар в девятку, против которого Коваль был бессилен.

Времени на то, чтобы перестраиваться, у «Динамо» не было – нужно было просто бежать вперед большими силами, любым путем стремиться доставить мяч ближе к воротам соперника. «Шахтер» не постеснялся большими силами отойти к своим воротам, и очень спокойно и хладнокровно отбивался.

На стыке основного и компенсированного времени Фонсека прибегнул к тактическим заменам, и три добавленных минуты таяли для проигрывающей команды стремительно. «Шахтер» так и не дал киевлянам ни малейшего шанса на спасение, доведя игру до победы. Есть 11-й для «Шахтера» Кубок Украины, по количеству которых «горняки» сравнялись с «Динамо». Итог же матча стал подтверждением того, что нынешний сезон в украинском футболе был сезоном «Шахтера».

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Шахтер» – «Динамо» – 1:0 (0:0)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Александр Кучер, Факундо Феррейра (Иван Ордец, '94), Исмаили, Виктор Коваленко (Максим Малышев, '84), Ярослав Ракицкий, Дарио Срна, Ромеро Марлос, Тарас Степаненко, Бернард (Александр Зубков, '91), Тайсон

«Динамо»: Максим Коваль, Александар Пантич, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Тамаш Кадар (Виктор Цыганков, '84), Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Николай Морозюк, Сергей Сидорчук (Сергей Рыбалка, '67), Андрей Ярмоленко, Артем Беседин

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Ромеро Марлос, 80. Ромеро Марлос, 80.

Дарио Срна, 55. Факундо Феррейра, 77. Андрей Пятов, 94. - Сергей Сидорчук, 54. Тамаш Кадар, 77. Денис Гармаш, 93. Дарио Срна, 55. Факундо Феррейра, 77. Андрей Пятов, 94.- Сергей Сидорчук, 54. Тамаш Кадар, 77. Денис Гармаш, 93.

Удары (в створ): 6 (3) – 7 (4).

Угловые: 4 – 2.

Офсайды: 1 – 5.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.