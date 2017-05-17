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Федерація Футболу України
Шахтер Д
1:0
Динамо Киев
17.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер побеждает Динамо и выигрывает Кубок Украины!

Марлос становится героем матча, забив в финальном поединке единственный мяч

  • 17.05.2017 22:56
  • 3403 просмотров
  • 52 комментария
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shakhtar.com
© shakhtar.com
Что-то говорить в качестве превью, прежде чем перейти непосредственно к матчу, сегодня, пожалуй, бессмысленно. Мнений всяких и разных накануне противостояния «Шахтера» и «Динамо» в финале Кубка Украины было высказано немало, и в каждом из них была своя аргументация, чьи же перспективы завладеть трофеем весомее. Однако, как частенько, и справедливо, говорят в футболе «поле всё рассудит», и сегодня все должно было рассудить поле стадиона «Металлист», которое в нескольких последних матчах стало домашним для команды Паулу Фонсеки.
 
События, которые не оставляют равнодушными трибуны, не заставили себя долго ждать. Уже на 8-й минуте «Шахтер» получил великолепную возможность открыть счет. Чуть ранее Срна выполнил навес со штрафного, и после удара Ракицкого головой мяч угодил в выставленную руку Пантича. Как таковой, игры рукой и не было, но то, что рука оказалась на пути мяча к воротам, это было однозначно. Арбитр Кутаков без колебаний указал на точку. К мячу подошел Марлос, и, пробивая пенальти, извините за это выражение, решил «выпендриться», исполнив «Паненку». Фокус не удался – мяч угодил в перекладину, и «Динамо» получило мощный положительный заряд, избежав большой неприятности в самом начале финального матча.
 
«Горняки» пытались всеми своими действиями показать, что нереализованный пенальти они пережили спокойно, но это было не совсем так. В атаке у команды стройности не было, мяч терялся еще задолго до владений Коваля. Нельзя сказать, что и «Динамо» досаждало обороне дончан, но Беседин и Ярмоленко своей активностью чувствовать себя спокойно защитной линии «Шахтера» не позволяли. На 24-й минуте капитан киевлян очень близок был к голевому моменту, но к передаче, после которой можно было бы перебросить мяч через Пятова, в должной мере не успел, и в итоге пробил просто в руки голкиперу «горняков».
 
Согласитесь, что за половину тайма для таких команд, как «Шахтер» и «Динамо», событий мало, но и в дальнейшем финалисты так увлеклись борьбой за мяч и за инициативу, что совсем забыли о воротах. Когда же первый тайм катился к перерыву, тишь и гладь, царившую на поле, нарушил Гармаш. На всех парах «динамовец» побежал к воротам Пятова, далее была своевременная, в такт передача вправо на Ярмоленко. Андрей фактически выходил один на один, уже и Пятова обвел, но, пробивая с острого угла, к разочарованию киевских болельщиков, «не исполнил», и мяч полетел далеко от ближней штанги.
 
Второй тайм начался многообещающе. «Динамо» провело быструю атаку с выводом Ярмоленко на удар, тот и пробил с линии штрафной, и Пятов впервые в матче показал себя, в броске забрав мяч. Ответ у «Шахтера» нашелся тут же – Марлос слева прострелил в штрафную, ближе всех, чтобы замкнуть эту передачу, был Коваленко, но и он до мяча не добежал.
 
Этот полумомент «горняков» стал для них сигналом к более активным действиям, а «Динамо», до этого не выказывавшее никакого пиетета к сопернику, неожиданно закрылось у своих ворот, предоставив «Шахтеру» на киевской половине, но не у ворот, достаточно много свободного пространства. То, что команда Реброва чувствовала себя не совсем в своей тарелке, показал штрафной, назначенный  Кутаковым близи ворот киевлян. И даже не сам штрафной, а реакция Гармаша на решение арбитра. Правда, Денис обошелся без карточки, но её получил Сидорчук, нарушивший правила. Ну, а Срна так неудачно выполнил штрафной, что срывая потенциальную контратаку «Динамо», вынужден был руками валить соперника на газон, после чего счет по карточкам стал 1:1.
 
Увы, «лихая музыка атаки» звучала недолго, и было очевидно, что в сегодняшнем матче изобилия голевых моментов ждать не приходится. Понимали это футболисты, и свое счастье нужно было искать даже в полумоментах. Сначала Феррейра после навеса Срны неопасно для Коваля пробил головой, а вскоре Ярмоленко чуть-чуть в штрафной не хватило, чтобы замкнуть передачу Морозюка.
 
Поскольку футбола, как такого, не было, футболисты решили выкопать топор войны. Срна приличным ударом по ногам проверил голеностопы Гармашу, но Кутаков четко помнил, что у капитана «Шахтера» уже карточка есть, и доставать вторую не решился. Прошло пару минут, и уже Кадар, мягко говоря, невежливо пнул ногой Исмаили – желтая от Кутакова была незамедлительной.
 
В этой ситуации «Шахтер» переиграл «Динамо» за счет того, что есть у «горняков» в составе те, кто может сыграть нестандартно. На 80-й минуте Марлос сполна реабилитировался за незабитый пенальти, да еще как! После длинной передачи Пятова от своих ворот Марлос подобрал мяч на правом фланге, после чего за счет дриблинга обошел одного за другим нескольких соперников, а на десерт нанес великолепный удар в девятку, против которого Коваль был бессилен.
 
Времени на то, чтобы перестраиваться, у «Динамо» не было – нужно было просто бежать вперед большими силами, любым путем стремиться доставить мяч ближе к воротам соперника. «Шахтер» не постеснялся большими силами отойти к своим воротам, и очень спокойно и хладнокровно отбивался.
 
На стыке основного и компенсированного времени Фонсека прибегнул к тактическим заменам, и три добавленных минуты таяли для проигрывающей команды стремительно. «Шахтер» так и не дал киевлянам ни малейшего шанса на спасение, доведя игру до победы. Есть 11-й для «Шахтера» Кубок Украины, по количеству которых «горняки» сравнялись с «Динамо». Итог же матча стал подтверждением того, что нынешний сезон в украинском футболе был сезоном «Шахтера».
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ 
 
«Шахтер» – «Динамо» – 1:0 (0:0)
 
«Шахтер»: Андрей Пятов, Александр Кучер, Факундо Феррейра (Иван Ордец, '94), Исмаили, Виктор Коваленко (Максим Малышев, '84), Ярослав Ракицкий, Дарио Срна, Ромеро Марлос, Тарас Степаненко, Бернард (Александр Зубков, '91), Тайсон
«Динамо»: Максим Коваль, Александар Пантич, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Тамаш Кадар (Виктор Цыганков, '84), Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Николай Морозюк, Сергей Сидорчук (Сергей Рыбалка, '67), Андрей Ярмоленко, Артем Беседин
 
Арбитр: Константин Труханов (Харьков)
 
 Ромеро Марлос, 80.
 Дарио Срна, 55. Факундо Феррейра, 77. Андрей Пятов, 94. - Сергей Сидорчук, 54. Тамаш Кадар, 77. Денис Гармаш, 93.
 
Удары (в створ): 6 (3) – 7 (4).
Угловые: 4 – 2.
Офсайды: 1 – 5.
 
 
Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Сергей Двореченец
    online
      Сергей Двореченец, 17.05.2017 23:15
    +3
    Вопрос; И стоило сливать Олимпику в день юбилея, при этом проиграв сегодня?
    Как показывает опыт, кто экономит силы, сливая результат, в итоге не получает НИЧЕГО!!!
    ШАХТЕР с золотым дублем! М-О-Л-О-Д-Ц-Ы!!!!
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    ggjldjlybr
    online
      ggjldjlybr, 17.05.2017 23:15
    +3
    Молодцы КРОТЫ!!!!!
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 17.05.2017 23:15
    +3
    Sasha112006, 17.05.2017 23:02
    Где дынамофаны?те что так активно пишут о стадионе где шд играет?Срну надо удалить?Пятова с ворот убрать
    Не хочеться ваш гавновброс читати. типу динамо погана команда.
    Мені гра сподобалась, але дуже абідно, шо дк програли.
    гра була 50/50, та марлос поклав дуже крутий мяч. Шахту з дублем.
    я близько семи років не плакав у фіналі.
    фанів шахти, ще раз вітаю. дуже крутий матч.
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    hiJackinG
    online
      hiJackinG, 17.05.2017 23:17
    -1
    Мде, Ярмоленко форфард от бога... до мяча дотронулся и на то спасибо

    В этом матче Динамо само себя переплюнуло, таких донных игроков в Европе в n-ом дивизионе не увидишь...
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    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 17.05.2017 23:20
    +1
    Я искренне поздравляю шахтер. Ярмола спасибо ты реально сегодня был крут просто не повезло, за отдачу везде в нападении защите как капитан, возможно такие поступки на поле реально как исповедание. Коноплянка если смотрел то учись. Я 20 лет болею за Динамо. Хотя сам коренной луганчанин. Реально в такое извини админ жоповское время, деткам папам мамам хоть какой то праздник. Оставайтесь людьми.
    Wado с победой тебя))))).
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    parker09sa
    online
      parker09sa, 17.05.2017 23:21
    0
    ШАХТЕР - ЧЕМПИОН!!!!
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    Александр Зигаренко
    online
      Александр Зигаренко, 17.05.2017 23:24
    +1
    WADO-1976, 17.05.2017 23:13
    Вопрос к Ярмоле ! Когда поминки ! На похорон я не успеваю !
    на твоих поминках плясать будем.дЕбИл
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    newport
    online
      newport, 17.05.2017 23:24
    +1
    Обидно... вроде бы и старались... но всё равно как-то неубедительно! Глаза не горели, землю не грызли... Мы ждём перемен!
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    newport
    online
      newport, 17.05.2017 23:25
    0
    Заметили, как долго Шахтер продержался без подлых "подвигов"... - не мог поверить! Но нет, они без этого не могут - почувствовали, что честно выиграть не получится - сразу начали показывать свою подлость! Не могут они играть честно, по-мужски! Всю свою сущность проявили во всей красе! Тошно...
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    superser
    online
      superser, 17.05.2017 23:25
    0
    шара,наши ни в чем не уступали,ребров -физрук
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    Vlad Od
    online
      Vlad Od, 17.05.2017 23:25
    0
    Особой радости не чувствую, хоть и болею за Шахтер. Команда по сравнению прошлым матчем с ДК выглядело слабовато. В некоторых отрезках ДК даже лучше играли на мой взгляд и не известно что бы было если бы не шальной гол Марлоса. Так что двоякое ощущение.
    И честно говоря как мне кажется арбитр должен был показывать Срне второй горчичник, после эпизода с Гармашен. Хотя может быть я ошибаюсь.
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    newport
    online
      newport, 17.05.2017 23:26
    0
    Жаль всех наших болельщиков... особенно тех, кто искренне болел на стадионе! Спасибо Вам за поддержку!!!
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