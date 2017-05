Шахтер опробовал газон ОСК Металлист

Сегодня днем «горняки» прилетели в Харьков, а после обеда и небольшого отдыха отправились на ОСК «Металлист», где провели часовую сессию.

Около 150 детей – участников социальной акции «Play Away, Play Everywhere – Играй в гостях, играй везде» побывали на тренировке донецкой команды. Основной задачей проекта, который поддерживается UEFA Foundation for Children и Федерацией футбола Украины, является всесторонняя помощь ребятам, прибывшим из зоны конфликта на Востоке Украины.

Юные болельщики с интересом наблюдали за подготовкой «Шахтера» к поединку с «Динамо», а по завершении занятия получили возможность пообщаться с футболистами, взять автографы и сделать селфи на память.

Финальный матч Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо» состоится 17 мая на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало в 21:00. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1».