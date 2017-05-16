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Федерація Футболу України

Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу напомнить динамовцам, кого они представляют»

Легендарный форвард «Динамо» обратился к игрокам киевского клуба

  • 16.05.2017 23:15
  • 451 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Игорь Беланов
© Sport.ua. Игорь Беланов
Бывший футболист киевского «Динамо» Игорь Беланов обратился к футболистам команды Сергея Реброва накануне финала Кубка Украины против «Шахтера».
 
- Хочу ребятам, которые одели бело-синюю форму с «ромбиком и буквой Д» на сердце напомнить, что они представляют великую команду «Динамо». Динамовцы всегда бились до последнего и стремились только к победе.
 
Ребята, вы должны помнить, какая на вас ответственность и как ожидают от вас победы миллионы болельщиков не только в Украине, но и за ее пределами. Завтра на стадионе в Харькове с принципиальным соперником Вы обязаны показать не только качественный, но и результативный футбол.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    александр ковтун
      александр ковтун, 16.05.2017 23:48
    +1
    им это не ценно, получили доллары в начале месяца и делов то..
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    Cortazar
    Cortazar, 17.05.2017 00:15
    0
    Легендарный форвард «Динамо» обратился к игрокам киевского клуба
    _________________________________________________________________

    До чего обмельчали! Раньше перед матчами с мировыми грандами взывали переступить через себя, что часто и получалось, а сейчас перед каким-то донецким футбольным недоразумением...
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