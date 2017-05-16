Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу напомнить динамовцам, кого они представляют»

Бывший футболист киевского «Динамо» Игорь Беланов обратился к футболистам команды Сергея Реброва накануне финала Кубка Украины против «Шахтера».

- Хочу ребятам, которые одели бело-синюю форму с «ромбиком и буквой Д» на сердце напомнить, что они представляют великую команду «Динамо». Динамовцы всегда бились до последнего и стремились только к победе.

Ребята, вы должны помнить, какая на вас ответственность и как ожидают от вас победы миллионы болельщиков не только в Украине, но и за ее пределами. Завтра на стадионе в Харькове с принципиальным соперником Вы обязаны показать не только качественный, но и результативный футбол.