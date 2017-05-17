Андрей ШАХОВ: «Последний шанс для Динамо спасти сезон»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов поделился своими ожиданиями финала Кубка Украины, в котором сегодня в Харькове сыграют киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

- Предшествующие встречи между этими командами не были похожими друг на друга. В одном матче изобиловала атака и было забито семь мячей, а вот в апрельском противостоянии даже самих ударов по воротам было очень мало. Тем не менее, оба матча оказались победными для «горняков».

Однако при Сергее Реброве «Динамо» зарекомендовало себя как кубковая команда. Из четырех последних финалов в Кубке и Суперкубке Украины «бело-синие» одержала три победы (две — в серии пенальти). Это позволяет столичным болельщикам с некоторым оптимизмом подойти к поединку финала. В Харькове, как говорится, возможно все, тем более, это последний шанс для «Динамо» спасти удручающий сезон победой в финале, несмотря на то что фаворитом матча за кубок остается «Шахтер», — сказал Шахов.