Президент Дженоа предлагает провести матчи 37-го тура в одно время

Президент «Дженоа» Энрико Прециози считает, что 37-й тур Серии А должен играться в одно и то же время всеми командами Серии А сразу. Сейчас генуэзский клуб идёт всего в двух очках от «Кротоне», который занимает 18-е место. При этом «питагоричи» играют с «Ювентусом» в воскресенье, когда как догоняющие туринцев «Рома» и «Наполи», имеющие ещё теоретические шансы на Скудетто, играют в субботу. В том случае, если оба преследователя оступятся, «бьянконери» станут чемпионами ещё до своего матча.

«Если вы «Ювентус» и уже знаете, что выиграли Скудетто, потому что «Рома» и «Наполи» не набрали три очка в субботу, то вы выпустите Игуаина против «Кротоне» в воскресенье, рискуя им перед финалом Лиги Чемпионов? Логика говорит нам, что все мы должны играть одновременно, дабы гарантировать честность, и федерация может вмешаться, дабы обеспечить её.

Президент федерации Карло Тавеккио уже получил запрос от нас и «Эмполи», он может повлиять на сложившуюся ситуацию. Я желаю лучшего для всех 20-и команд Серии А, а не только для «Дженоа», – сказал Прециози.