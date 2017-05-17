Пять причин посмотреть матч Шахтер – Динамо

Обозреватель Sport.ua приводит доводы, ознакомившись с которыми, вы точно не должны пропустить сегодняшний финал Кубка Украины в Харькове.

Причина №1: интрига

Поединок на ОСК «Металлист», по сути, последний в нынешнем сезоне, в котором есть интрига. Чемпионская гонка официально завершилась за четыре тура до финиша, хотя еще после того, как соперники ушли на зимний перерыв, было понятно, что «Динамо» не под силу будет отыграть отставание в 13 очков. Не получилось борьбы и за вторую лигочемпионскую позицию: «Заря», шедшая осенью нога в ногу с «Динамо», теперь мечтает сохранить за собою третью позицию, которая позволит напрямую попасть в групповой турнир Лиги Европы. Внизу тоже практически все ясно: «Волынь» с Премьер-лигой уже распрощалась, а «Днепр», уступив в минувшем туре прямому конкуренту, «Карпатам», существенно осложнил свою задачу по сохранению места в элите. Таким образом, в оставшихся трех турах интригу можно будет найти только в заочном противостоянии «Зари» и «Олимпика» в борьбе за третье место.

Причина №2: шанс для «Динамо»

Выигрыш Кубка Украины – это последний шанс «Динамо» спасти удручающий сезон. Провал в Лиге чемпионов и минус 17 очков отставания от чемпиона – это явно не то, чего хотел бы Игорь Суркис в год празднования 90-летия клуба. По сути, чемпионская гонка для команды Сергея Реброва завершилась еще по окончании первой части сезона, когда «горняки» ушли на зимний перерыв с гандикапом в 13 очков от главного конкурента. Выиграв трофей в поединке с «Шахтером», киевляне могут немного скрасить неудачный сезон и реабилитироваться перед болельщиками за ряд провальных матчей на протяжении года.

Причина №3: судьба Реброва

В финале Кубка Украины, не исключено, решается судьба Сергея Реброва. Его контракт с клубом заканчивается в конце сезона и о его продлении пока не говорит ни главный тренер, ни президент клуба. Ребров, выиграв с «Динамо» два чемпионских титула и Кубок Украины, а также выведя после 16-летнего перерыва команду в плей-офф Лиги чемпионов, безусловно, заслужил право на ошибку. Наверняка так считает и Игорь Суркис, но нужно понимать: президент «Динамо» - человек эмоциональный и решения о смене тренера иногда принимает как раз после проигрышей «Шахтеру» - Семин и Блохин не дадут соврать. Поэтому в последнем матче в сезоне, который что-то значит, команде Сергея Реброва очень важно добыть трофей и показать конкурентную игру. В противном случае шансы Реброва остаться у руля «Динамо» 50 на 50.

Причина №4: мотивация

Обе команды выйдут на поле сверхмотивироваными и, как сказал Ярмоленко, умрут на футбольном поле за победу. О мотивации «Динамо» мы уже говорили, у «Шахтера» желание положить золотые медали в Кубок Украины тоже очень большое. Пауло Фонсека проиграл Реброву Суперкубок Украины на старте сезона и хочет взять реванш в финале Кубка. На матче, помимо прочего, будут присутствовать скауты ряда английских клубов. Для лидеров «Шахтера» и «Динамо» - Тайсона, Бернарда, Марлоса, Ярмоленко, Виды – это еще один шанс «продать» себя в чемпионат, который выше уровнем, чем украинский и турецкий.

Причина №5: зрелище

Матчи «Динамо» и «Шахтера» зачастую получаются боевыми и зрелищными. Да, последняя встреча соперников в чемпионате, с минимумом ударов в створ и голевых моментов, стала исключением, но два подряд безликих «класико», думается, мы точно не увидим. На кону трофей, в соперниках – главный враг, заполненные трибуны, которые будут гнать вперед. Словом, есть все для того, чтобы матч получился таким, который нельзя пропустить!

Поединок «Шахтер» - «Динамо» состоится сегодня, 17 мая, в Харькове. Начало встречи на ОСК «Металлист» в 21.00.