Шахтер сыграет в оранжево-черном, Динамо - в белом

Утром в день финального матча Кубка Украины на традиционном предматчевом совещании было утверждено, в каких комплектах формы сегодня сыграют «Динамо» и «Шахтер».
«Горняки», которые получили статус номинальных хозяев поля, проведут матч в своей основной оранжево-черной полосатой форме (голкипер в зеленом). Так же в домашнем, белом, комплекте формы будут играть и динамовцы (голкипер в салатовом).
Напомним, поединок «Шахтер» - «Динамо» начнется в 21:00.
Источник — ФК Динамо Киев
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