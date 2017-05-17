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Федерація Футболу України

Шахтер сыграет в оранжево-черном, Динамо - в белом

Последние новости перед матчем финала Кубка Украины «Шахтер» - «Динамо»

  • 17.05.2017 12:58
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Утром в день финального матча Кубка Украины на традиционном предматчевом совещании было утверждено, в каких комплектах формы сегодня сыграют «Динамо» и «Шахтер».
 
«Горняки», которые получили статус номинальных хозяев поля, проведут матч в своей основной оранжево-черной полосатой форме (голкипер в зеленом). Так же в домашнем, белом, комплекте формы будут играть и динамовцы (голкипер в салатовом).
 
Напомним, поединок «Шахтер» - «Динамо» начнется в 21:00.

Источник — ФК Динамо Киев

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