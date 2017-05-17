Шахтер прогулялся по Харькову перед матчем с Динамо

К поединку с «Динамо» чемпион страны подходит в прекрасном настроении. Игроки с удовольствием общались с фанами, раздавали автографы и фотографировались. Подышав воздухом полчаса, дончане вернулись в отель Premier Palace.
Финальный матч Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо» начнется в 21:00 на ОСК «Металлист». Прямая трансляция запланирована на телеканалах «Украина» и «Футбол 1».
Источник — ФК Шахтер
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