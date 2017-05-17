Шахтер прогулялся по Харькову перед матчем с Динамо

Висновки по висєру:1. Що робить Вацко в вф? Коти леона все знають краще!!!! + тваринна (кошача) ч...

Всі бажають удачі Динамо, але свідомо Шахтер сильніше та якісніше, тому саме так....Надіюсь на га...

Как у такого урода ещё и семья есть!? Или ты на заднем сиденье в детском кресле!?

У динамовцев есть шанс если выйдут "накачанными", если нет останется только умереть как...

Ну вот зашел на ветку, прочиал НОРМАЛЬНУЮ статью,начал читать НОРМАЛЬНЫЕ коменты адекватных болел...