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Федерація Футболу України

Шахтер прогулялся по Харькову перед матчем с Динамо

Утром в день финала Кубка Украины футболисты и тренеры «Шахтера» вышли в центр Харькова на прогулку

  • 17.05.2017 13:36
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
К поединку с «Динамо» чемпион страны подходит в прекрасном настроении. Игроки с удовольствием общались с фанами, раздавали автографы и фотографировались. Подышав воздухом полчаса, дончане вернулись в отель Premier Palace. 
 
Финальный матч Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо» начнется в 21:00 на ОСК «Металлист». Прямая трансляция запланирована на телеканалах «Украина» и «Футбол 1».
 

Источник — ФК Шахтер

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