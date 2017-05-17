Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Шахтера больше шансов»

Экс-игрок «Динамо», а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился ожиданиями от финала Кубка Украины «Шахтер» - «Динамо».
- Не только мои коты, но даже Ребров знает кто фаворит в этом матче. Но так, как это Кубок Украины, то, думаю, что неожиданности уместны. В кубковом поединке можно даже случайно выиграть, чем этот турнир и опасен. Считаю, что больше шансов у «Шахтера». Хочется, чтобы игру не испортил судья. Процентов на 90 поединок может, не получится – один пинок или не свисток спровоцирует толчки и матерные слова. Надеюсь, что «Динамо» будет рвать и метать, потому что, по сути, у Реброва остался последний шанс спасти неудачный сезон. Киевляне вылетели из Лиги чемпионов, проиграли «Олимпику» в праздник, отрыв от «Шахтера» составляет 17 очков, а если еще и Кубок проиграют, то я вообще не знаю… Если честно, не хотелось бы, чтобы все закончилось для Реброва таким образом. Я знаю, как Суркисы прощаются. Вспомните, как указали на дверь Олегу Владимировичу (Блохину). То же самое может быть и с Ребровым. «Динамо» может предложить «Шахтеру» играть на контратаках, больше никаких козырей у них нет.
Источник — Footboom
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1. Що робить Вацко в вф? Коти леона все знають краще!!!! + тваринна (кошача) чуйка.
2. При правильній відповіді на п.1 в вф леона хоч хтось розуміти буде - як-ні-як не один рік бухають разом і на одній мові мурличать.
3. Якщо КУ візьме Динамо, то це випадково (заготовка для вф вже озвучена - інакше біг-босс не схаває, що йому жопу лижуть); якщо кроти - закономірність.
4. Якщо суддя НЕ БУДЕ судити як бакс чи гондонлян чи швецов, то це скандал!!! Ну скількі можна непрофесійно працювати на полі!!!!! ЯК можна дозволяти судді псувати матч!!!!!
5. Вліт Олімпіку 2:1 в грі, де рахунок мав бути 2:4 - позор, а вліт Чорноморцю чи Янг Бойс - ні.
6. Виліт з групи в ЛЧ!!, де грали віце-чемпіон Туреччини та Італії та чемпіон Португалії - це мегапорожняк. От інша справа грати проти 3-4 команд з чемпіонатів, які за рейтингом нижче за наш.
7. "Если честно, не хотелось бы, чтобы все закончилось для Реброва таким образом." - "Папа вернулся і начал беспокоится за "молодняк"?"
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