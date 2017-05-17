Володимир КОВАЛЮК: «Динамо не можна програвати Шахтарю»

Екс-оборонець «Динамо» і «Шахтаря» ділиться очікуваннями щодо фіналу Кубка України.

— Як уболівальник футболу, сподіваюся побачити хорошу видовищну гру, — починає розмову Володимир Васильович. — Хочу, щоби обидві команди зіграли для людей, для болільників. Я вже говорив: це наше українське дербі, що робить зустріч у Харкові ще більш особливою. Й не має значення, як команди виступали в сезоні до того — це кубковий фінал, і тут усе можливо. Вважаю, ключовим стане фактор психології — який наставник краще налаштує підопічних.

— Ви згадали про психологію — на чиєму боці вона, беручи до уваги останній тур чемпіонату? «Шахтар» виграв, «Динамо» поступилося, ще й такого дня, втім, якраз кияни мають більше горіти бажанням реабілітуватись…

— Усе ж бачу перевагу донеччан — саме емоційну: вони виконали головне завдання на сезон, вигравши «золото». А для киян сьогоднішній поєдинок — останній шанс узяти трофей, тобто на них більше тиснутиме результат, їм програвати не можна. Вже з початку весни було очевидно, що динамівці зробили ставку саме на Кубок.

— Напередодні один із експертів висловив думку, що столичним треба постаратися не пропускати першими, а в донеччан — прогнозованіший склад…

— Згоден із цим. Будь-якій команді непросто відіграватися, тим паче тоді, коли тобі протистоїть «Шахтар». А менша прогнозованість складу «Динамо» зумовлена, на мою думку, тим, що кияни недавно перейшли на іншу тактичну схему.

— Цього сезону гранди чотири рази зустрічалися між собою: дві перемоги «гірників», дві нічиї…

— При цьому кияни виграли Суперкубок — нехай і через післяматчеві 11-метрові! Мені здається, й цього разу можливий такий варіант розвитку подій.