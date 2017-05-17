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Федерація Футболу України

Андрей ВОРОНИН: «Ситуация у Динамо сложная, но финал есть финал»

Киевляне могут получить хоть какой-то бонус от не самого удачного сезона, считает специалист

  • 17.05.2017 16:39
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reviewnews.net. Андрей Воронин
© reviewnews.net. Андрей Воронин

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин в своем блоге поделился ожиданиями от финала Кубка Украины, в котором встретятся «Шахтер» и «Динамо».

«Не буду оригинален: «Шахтер» — фаворит. Но у «Динамо» есть шанс получить хоть какой-то бонус от этого не самого удачного сезона. Ситуация у киевлян, конечно, сложная, коль они умудрились проиграть в день 90-летия клуба, но финал — это финал. В нем все возможно…», – считает Воронин.

Поединок «Шахтер» – «Динамо» состоится в Харькове в среду 17-го мая. Стартовый свисток матча прозвучит в  21:00.

Источник — zbirna.com

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