Андрей ВОРОНИН: «Ситуация у Динамо сложная, но финал есть финал»

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин в своем блоге поделился ожиданиями от финала Кубка Украины, в котором встретятся «Шахтер» и «Динамо».

«Не буду оригинален: «Шахтер» — фаворит. Но у «Динамо» есть шанс получить хоть какой-то бонус от этого не самого удачного сезона. Ситуация у киевлян, конечно, сложная, коль они умудрились проиграть в день 90-летия клуба, но финал — это финал. В нем все возможно…», – считает Воронин.

Поединок «Шахтер» – «Динамо» состоится в Харькове в среду 17-го мая. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:00.