Александр КОСЫРИН: «Хочется, чтобы в финале дело дошло до пенальти»

17 мая в Харькове состоится финальный поединок Кубка Украины между «Шахтером» и «Динамо».

Накануне решающего матча своими ожиданиями от противостояния поделился нападающий «Динамо» 90-х, который позже выступал за киевский «Арсенал», одесский «Черноморец» и ужгородскую «Говерлу», Александр Косырин.

- На мой взгляд, на протяжении всей дистанции предпочтительнее выглядит «Шахтер». Но, зная, что кубковые игры непредсказуемы, ведь это не длительный турнир, как чемпионат, то уверен, что к этой встрече будет хорошо готово, как «Динамо», так и «горняки». Я, как любитель футбола, хочу увидеть красивую игру, и чтобы футболисты провели как можно больше времени на поле. Поэтому я за ничью, дополнительное время и серию послематчевых пенальти.

- Раньше одиннадцатиметровые удары часто решали судьбу матчей, а Александр Шовковский выходил победителем из дуэли вратарей. То, что теперь его нет в команде, как-то повлияет на шансы команд?

- Будем надеяться, что он передал свой опыт молодым вратарям – кто-то же должен принять эстафету. Посмотрим, кто отобьет больше пенальти в этот раз.

- В нынешнем сезоне в очных встречах в рамках чемпионата Украины «Шахтер» побеждает «Динамо». Какие у киевлян есть козыри против него?

- Думаю, номинальные гости могут выиграть за счет контратак. «Шахтер», действительно, выглядит предпочтительней с самого начала, и на протяжении всего сезона действуют солиднее, увереннее, чем киевляне. Да и исполнители у них намного сильнее, чем у «Динамо». Но не забывайте, что это финал, который состоит из одной игры, а не из 30-ти, как в чемпионате, поэтому произойти может все, что угодно. Однозначно, киевляне соберутся, возможно, и тренеры их заведут, и сверхмотивация будет, руководство может пообещать двойные премиальные за победу. В любом случае, уверен, это будет совсем другая команда, по сравнению с прошлыми матчами.

В общем, думаю, финал будет интересным, повторюсь, мне бы хотелось, чтобы дело дошло до пенальти, возможно даже, чтобы ключевую роль сыграли вратари. Чтобы счет был не 6:5, а 2:1 или 1:0.

- После того, как в прошлом матче «Динамо» уступило «Олимпику», у команды состоялся серьезный разговор с болельщиками. Ярмоленко пообещал, что команда будет умирать на поле, чтобы в год 90-летия клуба «Динамо» все-таки завоевало какой-то трофей. Неудача в прошлом матче может разозлить команду?

- Конечно, может. Но это финал, на мой взгляд, лишний раз «накачивать» футболистов нет необходимости. Возможно, киевляне такой неудачей хотели расслабить «Шахтер» - чтобы «горняки» увидели, что они находятся в плохом состоянии. «Горняки» потеряют бдительность, дадут слабину, а киевляне этим воспользуются.

- То, что матч в Харькове, можно сказать, дома у «Шахтера», где больше болельщиков «горняков», чем столичного клуба, не помешает динамовцам чувствовать себя уверенно?

- Думаю нет. Финал, это всего 90 или 120 минут, после которых трофей может быть у тебя в руках. Так что нет разницы, где играть. У каждого футболиста будет задача победить и завоевать кубок.