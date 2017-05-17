На матч Шахтер – Динамо продано 22 тысячи билетов

Как стало известно Sport.ua, по состоянию на 16:00 среды на поединок финала Кубка Украины между «Шахтером» и «Динамо» продано 22180 билетов.
Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист», который вмещает немногим более 40 тысяч болельщиков.
Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00.
Источник — Sport.ua
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