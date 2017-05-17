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Федерація Футболу України

На матч Шахтер – Динамо продано 22 тысячи билетов

Финал Кубка Украины в Харькове пройдет без аншлага

  • 17.05.2017 17:42
  • 342 просмотров
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Метки
ФК Металлист
© ФК Металлист

Как стало известно Sport.ua, по состоянию на 16:00 среды на поединок финала Кубка Украины между «Шахтером» и «Динамо» продано 22180 билетов.

Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист», который вмещает немногим более 40 тысяч болельщиков.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00.

Источник — Sport.ua

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