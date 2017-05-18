ФОТО ДНЯ: «Ярмоленко, ты обещал»

В Харькове состоялся финальный поединок Кубка Украины, в котором донецкий «Шахтер» минимально обыграл киевское «Динамо» (1:0).
Во время матча один из фанатов «бело-синих» держал плакат с изображением Андрея Ярмоленко и надписью: «Ты обещал».
Напомним, после проигрыша «Динамо» в матче 29-го тура УПЛ от «Олимпика» Ярмоленко пообещал фанатам, что киевляне «умрут на поле за победу над «Шахтером».
Источник — Sport.ua
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Смешно смотреть как начинают цепляться к крылатым выражениям, абы токо доколупаться.
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