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Федерація Футболу України

ФОТО ДНЯ: «Ярмоленко, ты обещал»

Болельшик «Динамо» держал такой плакат во время матча с «Шахтером»

  • 18.05.2017 00:05
  • 1632 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В Харькове состоялся финальный поединок Кубка Украины, в котором донецкий «Шахтер» минимально обыграл киевское «Динамо» (1:0).

Во время матча один из фанатов «бело-синих» держал плакат с изображением Андрея Ярмоленко и надписью: «Ты обещал».

Напомним, после проигрыша «Динамо» в матче 29-го тура УПЛ от «Олимпика» Ярмоленко пообещал фанатам, что киевляне «умрут на поле за победу над «Шахтером».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ak228
    online
      Ak228, 18.05.2017 00:12
    +2
    это вполне может стать новым мемом " Ярмоленко ты обещал"
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    VAD
    online
    VAD, 18.05.2017 00:14
    +6
    Ярмола пахал на все 100%, и в атаке и в обороне. До конца матча отрабатывал.
    Смешно смотреть как начинают цепляться к крылатым выражениям, абы токо доколупаться.
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    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    online
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 18.05.2017 00:27
    +6
    К Андрюхе то как раз и нет претензий по самоотдаче.Он пахал на поле и за себя и за калек партнеров.Болельщик ШД
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 18.05.2017 00:41
    +1
    То не фото дня. А дібіл дня. Вболівати за команду і заздалегідь таке наштампувати.
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    VAD
    online
    VAD, 18.05.2017 00:48
    0
    Elblanko, 18.05.2017 00:41
    То не фото дня. А дібіл дня. Вболівати за команду і заздалегідь таке наштампувати.
    а ты стадионе был? болел? )
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    rrrrr
    online
      rrrrr, 18.05.2017 00:53
    +1
    Обещал умереть на поле, это мне запомнилось
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    Игорёк Игнатьев
    online
      Игорёк Игнатьев, 18.05.2017 00:56
    0
    оборона дЫнамо точно померла при ударе Марлоса
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