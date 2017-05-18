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Федерація Футболу України

Сергей РЕБРОВ: «Соперник свой момент реализовал, а мы – нет»

«Шахтер» – «Динамо» – 1:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера киевлян

  • 18.05.2017 00:39
  • 267 просмотров
  • 3 комментария
Метки
shakhtar.com, Сергей Ребров
© shakhtar.com, Сергей Ребров
Сергей Ребров, главный тренер «Динамо»:
 
— Поздравляю «Шахтер» с победой. Сегодня была равная игра. Мы создали много опасных моментов, но не реализовали их, «Шахтер» же одну из своих возможностей реализовал и выиграл заслужено.
 
— Сергей Станиславович, после матча вы уже думали относительно своего будущего?
— Завтра (в четверг, - прим.ред.). я буду говорить с президентом клуба, и вы обо всем узнаете.
 
— Прокомментируйте инцидент с Ярмоленко на вручении после матча.
— Не думаю, что это инцидент, все ребята как и я сам, как и болельщики «Динамо», переживают. Я очень уважаю нашего капитана и понимаю, что каждый переживает по-своему.
 
— Что думаете об эпизоде с Срной? Должен ли был арбитр показать ему вторую желтую?
— В прошлой игре с «Шахтером» четыре раза наших игроков били по лицу, но никто даже на это не обратил внимания, никто ничего не сказал. И не было показано даже желтых карточек. Сегодня Срна абсолютно заслужил вторую желтую карточку. Это ни в коей мере не оправдание для нашей команды. Судья не обоснованно отнесся к нашей команде. Еще раз повторю, это не оправдание для нас. В игре с таким соперником много моментов не бывает. Соперник свой момент реализовал, а мы — нет.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Elblanko
    online
      Elblanko, 18.05.2017 00:47
    0
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    rrrrr
    online
      rrrrr, 18.05.2017 00:49
    0
    Мужественный ответ, предчувствую уход реброва
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    VAD
    online
    VAD, 18.05.2017 00:50
    +1
    все по делу, без соплей
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