Сергей РЕБРОВ: «Соперник свой момент реализовал, а мы – нет»

Сергей Ребров, главный тренер «Динамо»:

— Поздравляю «Шахтер» с победой. Сегодня была равная игра. Мы создали много опасных моментов, но не реализовали их, «Шахтер» же одну из своих возможностей реализовал и выиграл заслужено.

— Сергей Станиславович, после матча вы уже думали относительно своего будущего?

— Завтра (в четверг, - прим.ред.). я буду говорить с президентом клуба, и вы обо всем узнаете.

— Прокомментируйте инцидент с Ярмоленко на вручении после матча.

— Не думаю, что это инцидент, все ребята как и я сам, как и болельщики «Динамо», переживают. Я очень уважаю нашего капитана и понимаю, что каждый переживает по-своему.

— Что думаете об эпизоде с Срной? Должен ли был арбитр показать ему вторую желтую?

— В прошлой игре с «Шахтером» четыре раза наших игроков били по лицу, но никто даже на это не обратил внимания, никто ничего не сказал. И не было показано даже желтых карточек. Сегодня Срна абсолютно заслужил вторую желтую карточку. Это ни в коей мере не оправдание для нашей команды. Судья не обоснованно отнесся к нашей команде. Еще раз повторю, это не оправдание для нас. В игре с таким соперником много моментов не бывает. Соперник свой момент реализовал, а мы — нет.