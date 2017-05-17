Паулу ФОНСЕКА: «Мы хорошо среагировали на неудачу с пенальти»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

— Есть ли у команды штатный пенальтист? Почему пенальти исполнял Марлос?

— Он просто один из тех, кто у нас исполняет пенальти.



— На какие моменты обращали внимание при подготовке к сегодняшнему матчу, учитывая то, по какой схеме сейчас играет «Динамо»?

— Мы всегда стараемся как можно лучше изучить наших соперников. И мы очень уважаем «Динамо» — это великая команда. Она сейчас играет по новой схеме. Нелегко играть против соперников, которые используют такую схему. Но, в то же время, эта схема позволяет нам большее времени владеть мячом. «Динамо», за счет такой схемы ведения игры, закрывало середину поля, вынуждая нас играть через фланги. У киевлян очень организованная команда, и в каждом матче против них нам очень сложно вскрывать их оборону. И сегодня, и в недавнем поединке чемпионата против «Динамо» не было особого количества голевых моментов — обе команды очень хорошо были готовы к этим матчам. Именно в таких играх, когда нет пространства, на первый план выходят индивидуальные качества. Сегодня, например, «Динамо» все угрозы создавало, в основном, за счет действий Ярмоленко. В таких матчах индивидуальные качеств имеют большое значение и зачастую решают исход встречи.

— Что вы сказали в перерыве свои подопечным, что они так активно начали второй тайм?

— Я бы не сказал, что наши футболисты в первом тайме не были активными. Даже после не реализованного пенальти мы сумели выдержать этот непростой психологический момент и старались доминировать. Были периоды, когда владение мяча составляло 65% в нашу пользу. Так что, можно сказать, что мы хорошо среагировали на неудачу с пенальти. У ребят есть характер, они умеют справляться с такими ситуациями. Сегодняшний матч не стал исключением.