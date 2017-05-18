МАРЛОС: «Мяч будто не хотел идти в ворота»

Герой кубкового финала прокомментировал победу своей команды.



– Это был очень важный гол для меня! Давно я не забивал… Не везло, мяч будто не хотел идти в ворота, попадал в штангу и перекладину. Я много работал, чтобы помочь «Шахтеру». В первом тайме не реализовал пенальти – хочу извиниться за это перед болельщиками и партнерами. А затем был момент поистине нереального счастья! Когда получил мяч, в ту же секунду знал, что буду бить по воротам. Это футбол, «Шахтер» – то, что я так люблю в своей жизни! Поэтому не сдержал эмоций и заплакал сразу после гола. Мы сделали «золотой дубль», и в следующем сезоне просто обязаны продолжать в том же духе. Паулу Фонсека очень важен для нас: он и тренерский штаб дали команде полную уверенность в том, что мы делаем. Надеюсь, впереди у нас еще много счастливых моментов.