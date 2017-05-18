Андрей ПАВЕЛКО: Ярмоленко не надел медаль? Уважение приходит с опытом

Президент ФФУ Андрей Павелко - о матче «Шахтера» и «Динамо» (1:0).

- Любой финал заканчивается победой одной команды и поражением другой. Таков футбол. Эмоции, которые были на награждении - искренние. Мы сегодня увидели игру наших лидеров, в обеих командах было много игроков сборной. Моя задача - чтобы на поле был максимум футбольных эмоций и минимум травм, - сказал Павелко.

- На награждении Ярмоленко не взял медаль...

- Так всегда бывает. Это эмоции человека, который хотел быть победителем. Медаль он взял, но не захотел надеть. Завтра Ярмоленко выиграет, а побежденная команда так же будет получать медали. Наверное, это уважение между коллегами - оно приходит с опытом. Сегодня была прекрасная игра, завтра может все поменяться, и победитель будет уже другим. Главное, чтобы был fair play.

- Задача по возвращению в Харьков большого футбола выполнена?

- Достаточно взять статистику и посмотреть количество болельщиков, пришедших на финал. Во Львове - 21 тысяча, а сегодня мы уже преодолели. Значит, мы на правильном пути и все правильно сделали. Следующая игра сборной должна быть здесь по всем объективным оценкам.