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Федерація Футболу України

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Надеялся, что Ребров попрощается красиво»

Известный менеджер - о финале Кубка Украины

  • 18.05.2017 08:39
  • 1410 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Вячеслав Заховайло
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от состоявшегося вчера в Харькове финала Кубка Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» (0:1).

«Точка поставлена. Очень жаль. Я надеялся, что Ребров попрощается красиво.

Игра была равная. «Шахтёр» пытался играть в футбол, ну а «Динамо» бегало в футбол. Игроки «Динамо» явно уступают в индивидуальном мастерстве. Сколько ни делай тактические перестроения, — не поможет!

Куда уходит Ребров? Не скажу — не буду делиться неофициальной информацией», — написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    A-68
    online
      A-68, 18.05.2017 09:54
    -1
    Серёжа - "Давай досвидания."!!!
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