Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Надеялся, что Ребров попрощается красиво»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от состоявшегося вчера в Харькове финала Кубка Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» (0:1).
«Точка поставлена. Очень жаль. Я надеялся, что Ребров попрощается красиво.
Игра была равная. «Шахтёр» пытался играть в футбол, ну а «Динамо» бегало в футбол. Игроки «Динамо» явно уступают в индивидуальном мастерстве. Сколько ни делай тактические перестроения, — не поможет!
Куда уходит Ребров? Не скажу — не буду делиться неофициальной информацией», — написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.
Источник — Facebook.com
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