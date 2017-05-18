Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Федерація Футболу України

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Была равная игра до первого гола»

Полузащитник «Шахтера» – о финале Кубка Украины

  • 18.05.2017 09:11
  • 277 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко – о финале Кубка Украины:

«Это очень важная победа: мы сделали «золотой дубль» в сезоне. Для команды, президента и болельщиков это большое событие. Могу только поздравить всех с успехом и поблагодарить за поддержку. Что касается самой встречи, то план заключался в том, чтобы предельно строго действовать в обороне. Понятно, что не обошлось без огрехов. Однако, в принципе, мы так и сделали – отстояли на ноль. Это стало подспорьем для того, чтобы забить. Моменты у нас были, не реализовали пенальти, но позже Марлос реабилитировался. В целом сегодня была равная игра до первого гола. В перерыве ничего не меняли. На второй тайм вышли с той же установкой. А «Динамо» боялось идти вперед большими силами, возможно, соперник хотел перевести матч в овертайм. Мы план на поединок старались выполнять до финального свистка».

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    SamojlovS
      SamojlovS, 18.05.2017 09:43
    0
    И правильно! (что не хотели доводить до добавленных таймов).
    Я заметил, что в последние годы - перестав быть "кубковой командой" - Шахтер стал существенно хуже играть в матчах дополнительные таймы и бить послематчевые пенальти.
    Хотя Марлос показал - что и матчевые пенальти "пороть" мы тоже хорошо умеем...
    Ссылка
    rokkino
    rokkino, 18.05.2017 09:43
    0
    Тарас,не пыли,какая равная?Всю игру Динамо бегало за мячиком,а вы до такой стапени обнаглели,что Марлос уже пенальти в стиле Попенко в финале пробивает.Блять,и где Динамо,где???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.