Тарас СТЕПАНЕНКО: «Была равная игра до первого гола»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко – о финале Кубка Украины:

«Это очень важная победа: мы сделали «золотой дубль» в сезоне. Для команды, президента и болельщиков это большое событие. Могу только поздравить всех с успехом и поблагодарить за поддержку. Что касается самой встречи, то план заключался в том, чтобы предельно строго действовать в обороне. Понятно, что не обошлось без огрехов. Однако, в принципе, мы так и сделали – отстояли на ноль. Это стало подспорьем для того, чтобы забить. Моменты у нас были, не реализовали пенальти, но позже Марлос реабилитировался. В целом сегодня была равная игра до первого гола. В перерыве ничего не меняли. На второй тайм вышли с той же установкой. А «Динамо» боялось идти вперед большими силами, возможно, соперник хотел перевести матч в овертайм. Мы план на поединок старались выполнять до финального свистка».