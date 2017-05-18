Виктор КОВАЛЕНКО: «Отдельное спасибо болельщикам»

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко – о финале Кубка Украины:
«Сколько раз мы до этого ни побеждали «Динамо», все равно стремились доказать, что достойны золотых медалей чемпионата, и хотели выиграть в очередной раз. Отдельное спасибо болельщикам. Сегодня их было хорошо слышно. Многие приехали из Донецка, поддерживали нас и харьковчане. К оставшимся поединкам чемпионата будем серьезно готовиться, ведь есть рекорд – 18 очков отрыв от второго места. Попытаемся этот показатель улучшить».
Источник — ФК Шахтер
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