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Федерація Футболу України

Виктор КОВАЛЕНКО: «Отдельное спасибо болельщикам»

Полузащитник «Шахтера» – о финале Кубка Украины:

  • 18.05.2017 09:26
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Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко – о финале Кубка Украины:

«Сколько раз мы до этого ни побеждали «Динамо», все равно стремились доказать, что достойны золотых медалей чемпионата, и хотели выиграть в очередной раз. Отдельное спасибо болельщикам. Сегодня их было хорошо слышно. Многие приехали из Донецка, поддерживали нас и харьковчане. К оставшимся поединкам чемпионата будем серьезно готовиться, ведь есть рекорд – 18 очков отрыв от второго места. Попытаемся этот показатель улучшить».

Источник — ФК Шахтер

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