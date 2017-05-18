Виктор КОВАЛЕНКО: «Отдельное спасибо болельщикам»

В Лигу чемпионов??? Да они и в лигу Европы не пролезут!

и это дает право расставлять руки и препятствовать полету мяча?Если бы за эту игру рукой игрок по...

Финал состоит из одного матча и не имеет значения исход. Здесь главное, что судья был заряжен с п...

Ахаххххаха , мля душить, серьезно? Может он его еще и ногами бить начал,как Пепе? Вы что реальн...

тю епта. как то вы быстро забыли волейболиста виду. ребров ноет, фаны ноют. климакс?

Ты какой матч вчера смотрел, сказочник, какй автобус?

Когда вас судить будут как всех, тогда и перестанем. И я в сотый раз повторяю, я признаю что Шах...

интересно, откуда мысли пошли что молодняк у дк лучше? есть Зубков, Танковский, Борячук да и в це...