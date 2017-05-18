Ринат АХМЕТОВ: «Тысячу раз спасибо каждому»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил свою команду с победой в Кубке Украины:

«Поздравляю игроков, тренерский штаб, сотрудников клуба и всех болельщиков «Шахтера» с яркой, красивой победой!

Кубок Украины и золотые медали чемпионата снова в руках «Шахтера». Мои игроки и тренерский штаб во главе с Паулу Фонсекой заслуживают самых громких аплодисментов стоя за «золотой дубль», который заслуженно выиграли и подарили нашим болельщикам. Спасибо, ребята, вы – победители, вы – герои.

Тысячу раз спасибо каждому, кто отдал все свои силы и вложил сердце в победу «Шахтера»! Главному тренеру Паулу Фонсеке, тренерскому штабу, игрокам, докторам и массажистам, всей огромной семье футбольного клуба «Шахтер», а самое главное – нашим болельщикам. Без вас этой победы не было бы.

Поздравляю, дорогие друзья! С победой, с «золотым дублем»!, — указано в поздравлении.

Напромним, что 17 мая «Шахтер» выиграл Кубок Украины.

Ранее горняки досрочно оформили чемпионство страны.