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Федерація Футболу України

Ринат АХМЕТОВ: «Тысячу раз спасибо каждому»

Президент «Шахтера» поздравил команду с победой в Кубке Украины

  • 18.05.2017 10:01
  • 841 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил свою команду с победой в Кубке Украины:

«Поздравляю игроков, тренерский штаб, сотрудников клуба и всех болельщиков «Шахтера» с яркой, красивой победой!

Кубок Украины и золотые медали чемпионата снова в руках «Шахтера». Мои игроки и тренерский штаб во главе с Паулу Фонсекой заслуживают самых громких аплодисментов стоя за «золотой дубль», который заслуженно выиграли и подарили нашим болельщикам. Спасибо, ребята, вы – победители, вы – герои.

Тысячу раз спасибо каждому, кто отдал все свои силы и вложил сердце в победу «Шахтера»! Главному тренеру Паулу Фонсеке, тренерскому штабу, игрокам, докторам и массажистам, всей огромной семье футбольного клуба «Шахтер», а самое главное – нашим болельщикам. Без вас этой победы не было бы.

Поздравляю, дорогие друзья! С победой, с «золотым дублем»!, — указано в поздравлении.

Напромним, что 17 мая «Шахтер» выиграл Кубок Украины.

Ранее горняки досрочно оформили чемпионство страны.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    rokkino
    online
    rokkino, 18.05.2017 10:38
    -1
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    Cortazar
      Cortazar, 18.05.2017 11:06
    +1
    Это он руку к груди приложил под шансон или под "Спят курганы темные"?
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    orl405
      orl405, 18.05.2017 11:09
    -2
    А сам в подполье сидит. Разве за такуё жисть мы на майдане жилы рвали?
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