Дарио СРНА: «Пусть Ребров следит за своими футболистами»

Первым, кто из футболистов Шахтера, завоевавших трофей, остановился для общения с прессой, был капитан горняков, хорватский защитник Дарио Срна.
— Дарио, ты уже много получил поздравлений с завоеванием Кубка Украины?
— Я еще не успел прочитать все смс-сообщения (улыбается).
-— Шахтер выровнял статистику с Динамо по количеству побед в кубковом турнире. Насколько это было для вас важно?
— Сейчас это не важно. Статистику будем смотреть потом. Главное, что мы выиграли в сложном поединке. Считаю, команда этого заслужила. Шахтер весь сезон играл хорошо, заслуженно выиграл чемпионство, и положили золотые медали в Кубок. Поздравляю президента клуба Рината Ахметова и наших болельщиков с этим грандиозным успехом.
— Что на этот раз было самым сложным в поединке с Динамо?
— Решающие матчи всегда очень трудные. В таких встречах нет фаворита. Тем более что в дебюте игры мы не реализовали пенальти. Но, повторюсь, заслуженно победили.
— Марлосу никто не высказывал претензии за пижонский удар с точки?
— Ни в коем случае. Такое может произойти с каждым. Марлос — герой, он не опустил руки, а почувствовал доверие команды и главного тренера, и в итоге помог выиграть трофей.
— Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции сказал, что тебе нужно было предъявлять красную карточку…
— Пусть наставник Динамо следит за своими футболистами. Я могу сказать, что и Сергея Сидорчука нужно было удалять, так что арбитр был последовательным. Если бы показали красную карточку Сидорчуку, я бы не имел претензий относительно своего удаления. Фол с моей стороны был, и я этого не отрицаю…
— Какие у Шахтера дальнейшие планы?
— Вы все знаете нашего президента. Мы вместе уже смотрим в следующий сезон. Снова хотим выиграть чемпионат и Кубок Украины, и, конечно же, показать достойную игру в Лиге чемпионов. Нынешняя команда, учитывая перспективу молодых игроков и опыт других футболистов, может достичь больших успехов. У нас великолепная атмосфера, а это только помогает Шахтеру добиваться результата.
Сейчас будем болеть за Реал и Ювентус, чтобы они выиграли свои чемпионаты, тогда мы получим шанс оказаться в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов. А это важно не только для Шахтера, но и для всей Украины.
— Нет опасения, что летом некоторые лидеры покинут команду?
— Вы знаете, что наш клуб всегда продает футболистов в большие команды. Конечно, наш президент будет принимать все решения, многое зависит от предложений, но я думаю, что никто не уйдет. Мы даже усилимся.
— Разве у бразильцев Шахтера нет желания перейти в более сильные европейские чемпионаты?
— Я надеюсь, что все игроки останутся. Но, опять же, если кто-то и уйдет, то только в топовый европейский клуб. Вы помните, сколько уходило классных исполнителей — Мхитарян, Виллиан, Луис Адриано, Дуглас Коста, Тейшейра, но мы не становились слабее. Вот, летом после дисквалификации вернется в строй Фред, и мы станем еще сильнее.
— После матча ты подходил к Ярмоленко и что-то говорил динамовцу…
— Прежде всего, хочу сказать, что Ярмоленко классный футболист, он заслуживает играть на высоком уровне. Андрею я сказал, что это футбол, всякое бывает. В свою очередь, Ярмоленко поздравил меня с победой, так же, как и я его поздравлял два года подряд.
— Не кажется ли тебе, что накал борьбы в матчах Шахтера и Динамо заметно упал?
— Из последних 10-ти матчей Динамо только один или два раза обыграло Шахтер, да и то — по пенальти. В остальных поединках мы были сильнее. Что здесь говорить? Хочу только пожелать киевлянам пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов…
Источник — zbirna.com
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Да уж, знаем, почему-то до сих пор на свободе...
___________________________________________Да уж, знаем, почему-то до сих пор на свободе...
Вы все знаете нашего президента. ___________________________________________Да уж, знаем, почему-то до сих пор на свободе...
Весело читать фанов бело-Голубых.Когда заканчиваются спортивные аргументы,сразу переходят на политику.
Какая еще политика? Здесь чистый КПК!
Слушай ты авторитет донецкий!закройся и сопи себе в дырки!тебе что то не нравится свободен,мы вас слепых кротов не трогаем,чё ты лезишь ты гниль!?!!
Вот такой он! Патриот!
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