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Федерація Футболу України

Дарио СРНА: «Пусть Ребров следит за своими футболистами»

Капитан «Шахтера» — о победе в Кубке Украины

  • 18.05.2017 10:15
  • 2904 просмотров
  • 11 комментария
Метки
zbirna.com
© zbirna.com

Первым, кто из футболистов Шахтера, завоевавших трофей, остановился для общения с прессой, был капитан горняков, хорватский защитник Дарио Срна.

— Дарио, ты уже много получил поздравлений с завоеванием Кубка Украины?
— Я еще не успел прочитать все смс-сообщения (улыбается).

-— Шахтер выровнял статистику с Динамо по количеству побед в кубковом турнире. Насколько это было для вас важно?
— Сейчас это не важно. Статистику будем смотреть потом. Главное, что мы выиграли в сложном поединке. Считаю, команда этого заслужила. Шахтер весь сезон играл хорошо, заслуженно выиграл чемпионство, и положили золотые медали в Кубок. Поздравляю президента клуба Рината Ахметова и наших болельщиков с этим грандиозным успехом.

— Что на этот раз было самым сложным в поединке с Динамо?
— Решающие матчи всегда очень трудные. В таких встречах нет фаворита. Тем более что в дебюте игры мы не реализовали пенальти. Но, повторюсь, заслуженно победили.

— Марлосу никто не высказывал претензии за пижонский удар с точки?
— Ни в коем случае. Такое может произойти с каждым. Марлос — герой, он не опустил руки, а почувствовал доверие команды и главного тренера, и в итоге помог выиграть трофей.

— Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции сказал, что тебе нужно было предъявлять красную карточку…
— Пусть наставник Динамо следит за своими футболистами. Я могу сказать, что и Сергея Сидорчука нужно было удалять, так что арбитр был последовательным. Если бы показали красную карточку Сидорчуку, я бы не имел претензий относительно своего удаления. Фол с моей стороны был, и я этого не отрицаю…

— Какие у Шахтера дальнейшие планы?
— Вы все знаете нашего президента. Мы вместе уже смотрим в следующий сезон. Снова хотим выиграть чемпионат и Кубок Украины, и, конечно же, показать достойную игру в Лиге чемпионов. Нынешняя команда, учитывая перспективу молодых игроков и опыт других футболистов, может достичь больших успехов. У нас великолепная атмосфера, а это только помогает Шахтеру добиваться результата.

Сейчас будем болеть за Реал и Ювентус, чтобы они выиграли свои чемпионаты, тогда мы получим шанс оказаться в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов. А это важно не только для Шахтера, но и для всей Украины.

— Нет опасения, что летом некоторые лидеры покинут команду?

— Вы знаете, что наш клуб всегда продает футболистов в большие команды. Конечно, наш президент будет принимать все решения, многое зависит от предложений, но я думаю, что никто не уйдет. Мы даже усилимся.

— Разве у бразильцев Шахтера нет желания перейти в более сильные европейские чемпионаты?
— Я надеюсь, что все игроки останутся. Но, опять же, если кто-то и уйдет, то только в топовый европейский клуб. Вы помните, сколько уходило классных исполнителей — Мхитарян, Виллиан, Луис Адриано, Дуглас Коста, Тейшейра, но мы не становились слабее. Вот, летом после дисквалификации вернется в строй Фред, и мы станем еще сильнее.

— После матча ты подходил к Ярмоленко и что-то говорил динамовцу…
— Прежде всего, хочу сказать, что Ярмоленко классный футболист, он заслуживает играть на высоком уровне. Андрею я сказал, что это футбол, всякое бывает. В свою очередь, Ярмоленко поздравил меня с победой, так же, как и я его поздравлял два года подряд.

— Не кажется ли тебе, что накал борьбы в матчах Шахтера и Динамо заметно упал?
— Из последних 10-ти матчей Динамо только один или два раза обыграло Шахтер, да и то — по пенальти. В остальных поединках мы были сильнее. Что здесь говорить? Хочу только пожелать киевлянам пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов…

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 18.05.2017 10:31
    -5
    В Лигу чемпионов??? Да они и в лигу Европы не пролезут!
    Ссылка
    Cortazar
      Cortazar, 18.05.2017 10:35
    +2
    Вы все знаете нашего президента.
    ___________________________________________

    Да уж, знаем, почему-то до сих пор на свободе...
    Ссылка
    rokkino
    online
    rokkino, 18.05.2017 10:35
    -5
    Владимир Коробко, 18.05.2017 10:31
    В Лигу чемпионов??? Да они и в лигу Европы не пролезут!
    Не,ну пожелать-то можно
    Ссылка
    rokkino
    online
    rokkino, 18.05.2017 10:37
    -6
    Cortazar, 18.05.2017 10:35
    Вы все знаете нашего президента.
    ___________________________________________Да уж, знаем, почему-то до сих пор на свободе...
    Весело читать фанов бело-Голубых.Когда заканчиваются спортивные аргументы,сразу переходят на политику.
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 18.05.2017 10:45
    -2
    Дашка,Дашка карма все таки есть,и надеюсь осенью тебе снова будут ставить пенальти, когда мяч попадет в спину
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    Cortazar
      Cortazar, 18.05.2017 10:47
    -2
    rokkino, 18.05.2017 10:37
    Cortazar, 18.05.2017 10:35
    Вы все знаете нашего президента. ___________________________________________Да уж, знаем, почему-то до сих пор на свободе...

    Весело читать фанов бело-Голубых.Когда заканчиваются спортивные аргументы,сразу переходят на политику.

    Какая еще политика? Здесь чистый КПК!
    Ссылка
    Jovi Burst
      Jovi Burst, 18.05.2017 10:47
    0
    Мерзкий тип этот Срна. Более гнилого игрока не припомню за всю историю чемпионата. Так же, как и более мерзкого тренера, чем Луческу. В России уже через полгода от него воротит всех, в том числе болельщиков клуба, который он тренирует. Что не мешает им быть хорошим игроком и тренером соответственно. Однако болеть за это гнильё в еврокубках - это выше моих сил, лучше пусть рейтинг на дно идёт. А если ещё вспомнить о позиции клуба в ситуации с войной...
    Ссылка
    Jovi Burst
      Jovi Burst, 18.05.2017 10:50
    -1
    При том когда в спорной ситуации решение принимается не в пользу "Шахтёра", этот хорватский чмошник и борец за справедливость в послематчевых интервью всё время сопли размазывает.
    Ссылка
    Александр Кравчук
      Александр Кравчук, 18.05.2017 10:56
    0
    Весело читать фанов бело-Голубых.Когда заканчиваются спортивные аргументы,сразу переходят на политику.[/quote] [quote rokkino, 18.05.2017 10:37]Cortazar, 18.0

    Слушай ты авторитет донецкий!закройся и сопи себе в дырки!тебе что то не нравится свободен,мы вас слепых кротов не трогаем,чё ты лезишь ты гниль!?!!
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    orl405
      orl405, 18.05.2017 11:13
    -1
    А это важно не только для Шахтера, но и для всей Украины.
    Вот такой он! Патриот!
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    rokkino
    online
    rokkino, 18.05.2017 11:31
    0
    Александр Кравчук, 18.05.2017 10:56
    Весело читать фанов бело-Голубых.Когда заканчиваются спортивные аргументы,сразу переходят на политику.
    rokkino, 18.05.2017 10:37
    Cortazar, 18.0Слушай ты авторитет донецкий!закройся и сопи себе в дырки!тебе что то не нравится свободен,мы вас слепых кротов не трогаем,чё ты лезишь ты гниль!?!!
    То есть,ты голубятня залез на новость о нашем капитане,поливаеш его грязью и тут же мне говориш,что мы к вам не лезим?Иди на ленту неудачников и умри вместе с Ярмолой,хоть на поле,хоть за полем.
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