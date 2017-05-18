Андрей ПЯТОВ: «Марлос даже расплакался после забитого гола»

Голкипер сборной Украины дал комментарий сразу после победного кубкового финала
— Андрей, ты знаешь, какая это для тебя по счету победа в Кубке Украины?
— Я за статистикой не слежу, но один друг прислал мне поздравительное сообщение и уточнил, что для меня это юбилейный, 20-й трофей во всех турнирах в составе Шахтера. Надо проверить (улыбается).
— На этот раз вам пришлось сложнее, чем месяц назад в поединке чемпионата?
— Конечно. Я думаю, что на сценарий игры очень сильно повлиял нереализованный пенальти. Забили бы быстрый гол — было бы намного легче.
— В случае поражения, что бы вы сказали Марлосу в раздевалке по поводу его исполнения пенальти?
— Мы таких мыслей не допускали, но в любом случае у нас в команде все друг друга поддерживают. Марлос и без нас понял, что был не прав. Когда он забил, даже расплакался.
— Ты ему отдал практически голевой пас…
— Так получилось — удачно выбил от ворот, Факундо Феррейра сбросил мяч Марлосу, а тот совершил свой фирменный проход. Мы рады, что он прервал свою серию без результативных ударов в такой нужный момент.
— В этом сезоне Шахтеру осталось провести три поединка. Может, тренеры предоставят игрокам сборной Украины дополнительный отдых, чтобы вы лучше подготовились к матчу с Финляндией?
— Не думаю. Мы будем работать, готовиться к оставшимся поединкам. Другое дело, что наставники могут дать шанс себя проявить тем футболистам, которые в этом сезоне реже играли. Но это будет решение Паулу Фонсеки, а наше дело быть в форме перед каждым матчем. К игре с Финляндией обязательно нужно подойти во всеоружии.
Источник — zbirna.com
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