Алексей БЕЛИК: «В Англии за такие руки пенальти давно не ставят»

Экс-игрок «Шахтера» Алексей Белик поделился мнением о пенальти, назначенном в дебюте финала Кубка Украины между «Шахтером» и «Динамо». Арбитр встречи поставил «точку» в ворота киевского клуба за игру рукой в своей штрафной. Марлос, исполнявший приговор, попал в перекладину.

— В начале поединка арбитр назначил 11-метровый. Пенальти был?

— По таким «точкам» больше вопросов не к рефери матча, а к руководителям мирового футбола. Пора уже четко определить — какую именно игру рукой считать фолом…

А так, одна команда считает, что 11-метровый однозначно был, вторая — что не было. Думаю, судья правильно указал на точку. Но, если рассуждать объективно, то я давно не видел, к примеру, в той же Англии, чтобы арбитр за такую вот руку давал пенальти. В любом случае судья встречи оказывается в неудобной позиции: не назначь он 11-метровый, получил бы претензии от Шахтера, а назначил — упреки от Динамо…

— Что исполнил Марлос, которому доверили пробить?

— Он так решил, что тут скажешь… Если бы забил в таком стиле, то все бы говорили: человек со стальными нервами, а не забил — пижон! Для Марлоса важно, что он сумел реабилитироваться, став автором победного гола.